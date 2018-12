– Det er en stabil utvikling i norsk økonomi som tilsier at 2019 blir et godt år for norske forbrukere med et trygt arbeidsmarked og en solid lønnsvekst. Dette taler for at det vil være høy etterspørsel i boligmarkedet også i 2019, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han begrunner den moderat veksten med blant annet utsiktene til høyere rente.

– Når vi forventer en moderat boligprisvekst, henger dette sammen med at de varslede renteøkningene vil dempe kjøpekraften noe. Samtidig vil vi i 2019 også ha en stor tilbudsside i de største byene da mange boligprosjekter blir ferdigstilt, sier han.

Befolkningsendring påvirker

Den store produksjonen av nye boliger vil fortsette og bidra til at det vil være mange boliger til salgs også i 2019. I tillegg kommer det en rekke nye nyboligprosjekter.

– Foreløpig har markedet i 2018 tatt unna mye av det store utbudet i boligmarkedet gjennom rekordhøy omsetning. Vi forventer fortsatt stor omsetning, samtidig som det store utbudet av boliger både i brukt- og nyboligmarkedet vil vedvare, sier Dreyer.

Han trekker fram skiftet i befolkningsveksten som en faktor som vil redusere boligbehovet.

– I enkelte deler av landet bygges det trolig mer enn det er behov for. Det er dessuten markante regionale forskjeller i befolkningsutviklingen. Ved utgangen av tredje kvartal 2018 har om lag 50 prosent av folkeveksten kommet i Oslo og Akershus, sier Dreyer.

Opp i Oslo, ned i Trondheim

Bransjeorganisasjonen opplyser at Oslo har hatt en sterkere boligprisvekst enn forventet etter det sterke fallet i boligprisene i 2017.

– Vi venter at boligprisene vil stige ytterligere 4–6 prosent i 2019. Prisnivået i Oslo er høyt, og av den grunn vil trolig rentehevinger ha sterkere effekt her. Samtidig er det stor etterspørsel og sterk kjøpekraft i hovedstaden, sier Dreyer.

Stavanger og omegn er det eneste området i Norge med en negativ boligprisutvikling de siste fem årene.

– Utbudet av boliger i regionen har vært høyt gjennom mange år, noe som tilsier en moderat utvikling i boligprisene. Men økte oljeinvesteringer i regionen vil trolig smitte over i boligmarkedet gjennom et bedre arbeidsmarked og økt tilflytting til regionen. Dette gjør at vi venter boligprisene i 2019 vil ende med en oppgang på 2 til 4 prosent, spår han.

I Bergen ender boligprisutviklingen i 2018 på nær nullvekst. En stor tilbudsside over tid vil også prege markedet i 2019, og organisasjonen forventer en boligprisvekst på 1 til 3 prosent neste år.

Trondheim har over flere år hatt en boligbygging som har vært høy sammenlignet med boligbehovet.

– Det ser ut til at denne utviklingen vil vedvare også i 2019. Vi forventer derfor en nedgang i boligprisene neste år på mellom 1 og 3 prosent, sier Christian Vammervold Dreyer.

