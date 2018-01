Innenriks

– Dette er rimelig spesielt, sier Ingebjørg Godskesen til Dagsavisen, om Fremskrittspartiets behandling av Leirstein-saken.

I sommer meldte hun seg ut av Fremskrittspartiet etter 17 år i partiet. Med utmeldingen mener Godskesen hun bare kom partiledelsen i forkjøpet. Et ekstraordinært sentralstyremøte skulle behandle en mulig eksklusjon av Godskesen, skrev både Agderposten og NRK i juni i fjor.

Reaksjonene mot Godskesen i sommer kom da hun valgte å trosse vedtak i sin egen stortingsgruppe, og stemte imot sammenslåing av Agder-fylkene i en ny region.

– Det virker som at seksuelle overtramp er helt greit, mens det å stemme i tråd med partiets program krever eksklusjon, sier Godskesen.

Med dét sikter hun til at Frp har programfestet at partiet skal respektere utfall av lokale folkeavstemninger. I Agder endte en folkeavstemning med nei til fylkessammenslåing – og dét er årsaken til at Godskesen stemte mot stortingsgruppas vedtak om det motsatte.

Internasjonale verv

Daværende parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, skrev brev på vegne av stortingsgruppen og ba sentralstyret vurdere sanksjoner ettersom hun, etter gruppas syn, hadde brutt interne vedtekter.

Godskesen argumenterte med at Frp hadde gått til valg på at de ikke skulle slå sammen Aust- og Vest-Agder til ett fylke, og ville ikke følge partipisken fordi hun da opplevde at hun brøt et viktig valgløfte.

– De skulle ekskludere meg fordi jeg ville stemme i tråd med politikken vi hadde gått til valg på, sier Godskesen i dag.

I tillegg la gruppestyret til Frp på Stortinget til grunn at Godskesen burde miste sine internasjonale verv, noe som var så uvanlig at erkefienden SV valgte å gå ut og forsvare Godskesen. Ulf Leirstein satt da i gruppestyret.

– Jeg ser på Leirstein som en venn, men han ville altså frata meg alle mine internasjonale verv på grunn av dette. Selv har han ikke blitt møtt med samme reaksjon, sier hun.

– Trynefaktor

Leirstein har nemlig også et verv som leder av den norske delegasjonen til Den interparlamentariske union (IPU). Dette har Leirstein beholdt.

– Du føler nesten det er litt trynefaktor her, sier Godskesen.

Eksklusjon er utelukket i Leirstein-saken, opplyste parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, til Dagsavisen forrige uke.

Frps organisasjonsutvalg konkluderte heller med at han burde trekke seg fra sin verv. For øvrig hadde Leirstein allerede trukket seg fra vervene.

Overtramp

Ulf Leirstein trakk seg som parlamentarisk nestleder, justispolitisk talsperson og leder av valgkomiteen etter at NRK avslørte at han skal ha sendt eposter med porno til unge gutter i FpU. Leirstein erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken.

NRK meldte også først om tekstmeldingene der Leirstein foreslo å ta med en den gang 15 år gammel partifelle på trekant med en kvinne i 30-årene.

Verken parlamentarisk leder Hans Andreas Limi eller nestleder Gunnar Bahus i organisasjonsutvalget, som har ledet arbeidet med Leirstein-saken, vil kommentere Godskesens reaksjon på behandlingen av Leirstein-saken.

Dagsavisen har ikke lykkes i å få kontakt med Ulf Leirstein.

