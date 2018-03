Dropper forbud

Innenriks

Lørdag omtalte Dagsavisen en dom i Tyskland som innebærer at tyske byer kan innføre forbud mot dieselbiler i bysentrum.

Selv om Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) «synes det er svært positivt at også andre byer tar ansvar for å bedre luftkvaliteten», er det ikke aktuelt å kopiere de tyske byene, ifølge henne.

– Dere ønsker å gjøre området innenfor Ring 3 fossilfritt fram mot 2024. Er ikke et dieselforbud nødvendig for å klare å oppfylle den målsettingen?

– Med alt det byrådet gjør for å stimulere til bruk av elbiler og miljøvennlig transport, så tror jeg per nå at det ikke blir nødvendig. Vi ser at folk i Oslo endrer transportvaner i rekordfart. Rundt 50 prosent av nybilsalget er nå ladbart, og vi har befestet posisjonen vår som verdens elbilhovedstad. Endringene i bomringen i fjor gjør også at biltrafikken går ned for første gang på mange år, og veksten i kollektivtransporten i fjor var på formidable 6 prosent, svarer Berg.

– Ikke aktuelt

– Fagfolkene i kommunen ser nå på hvilke andre virkemidler vi kan bruke for å få endringene til å skje raskere, og det ser jeg frem til å få forslag på senere i år. Byrådet er opptatt av å gjøre det enklere og mer attraktivt å reise miljøvennlig, og ser det ikke som aktuelt å innføre et generelt forbud mot dieselbiler, fortsetter Berg.

I januar i fjor ble det innført forbud mot dieselbiler én dag i Oslo, på grunn av høy luftforurensning. Hyppigere bruk av slike midlertidige forbud er heller ikke aktuelt i tiden framover.

– Nei, dieselforbud er kun et akuttiltak på de dagene hvor lufta er svært dårlig, understrekker Berg.

– Innføring av dieselforbud skjer ut fra faglige vurderinger og er aktuelt når det er varslet høy luftforurensning på minst to dager. Men dieselforbud er et inngripende virkemiddel som vi håper vi ikke trenger å bruke, og med alle grepene byrådet tar for å bedre lufta, blir det stadig mindre sannsynlig i årene fremover.

– Kan ikke forsvares

Også avdelingsleder Tore Berg i Miljøenheten i Trondheim, peker på en stadig bedring av luftkvaliteten i sin by.

– Luftkvaliteten har blitt mye bedre siste tiår, og vi har ikke hatt brudd på forurensningsforskriften for verken svevestøv eller NO2 etter 2012.

Berg forklarer dette med blant annet piggdekkgebyr, renhold av veinettet, kollektivsatsing og tiltak rettet mot oljefyring. Snart iverksettes dessuten en kampanje for å fjerne oljefyringsanlegg.

– Så et forbud mot dieselbiler er lite trolig?

– Når det gjelder dieselbiler er det mest fokus på utslipp av NO2, der vi er godt innenfor dagens regelverk. Det kan derfor ikke forsvares å forby dieselbiler i byen, svarer Berg.

Klimasjef Eva Britt Isager i Bergen kommune, påpeker at bystyret i fjor høst vedtok en femdobling av bompengetakstene på dager med dårlig luftkvalitet, som et strakstiltak for å bedre luftkvaliteten. Miljødifferensierte bompengetakster er dessuten vedtatt som et permanent tiltak.

– Den nye tiltaksutredningen for luftkvalitet i Bergen, viser at Bergen vil nå sine mål med hensyn til luftkvalitet, med de vedtatte tiltakene, tilføyer Isager.