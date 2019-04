Drømmer du om å bo i en betongkloss? Her får du sjansen!

Fått smaken på livet i fjellet i påsken? Kanskje alltid drømt om et hjem litt utenom det vanlige? Eller er du rett og slett så dårlig på småprat at du vurderer å kjøpe din helt egen, sosiale icebreaker? Da er kanskje denne ferdiginnredede betongtrafoen i Longyerbyens forstad noe for deg.



Enorm interesse

Det var et ektepar som på 90-tallet kjøpte den relativt store trafoen av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, eller Store Norske som det ofte kalles. De to innredet den til sammen 80 kvadratmeter store tre etasjes kolossen til et hjem, hvor de frem til nå har bodd deler av året. Eiendomsmegler Einar Nyland-Storhaug i MNEF & Partner forteller at interessen for huset, som har ligget ute siden skjærtorsdag, har vært enorm.

– Det har vært godt over 8.000 klikk på annonsen allerede, det er svært uvanlig at så mange klikker seg inn på en boligannonse, forteller Nyland-Storhaug som selv er oppvokst på øya i nord.

I husets andre etasje er det innredet en åpen stue- og kjøkkenløsning.

Spart av tyskerne, brent av brannmenn

Murhuset med den simple adressen «Vei 300 1» ligger i Sverdrupbyen i utkanten av Longyearbyen. Like boligen ligger inngangen til det som en gang var gruve 1B. Da gruven ble åpnet i 1938 bygget man en helt ny bydel her oppe, slik at arbeiderne kunne bo så nære gruveinngangen som mulig. Her oppe ble det etter hvert bygget fire store brakker, familieboliger, en spisemesse og en festsal. Da tyske soldater ankom Longyearbyen i 1943, skjøt de hele byen i brann. Men så langt opp som til Sverdrupbyen kom tyskerne aldri, og husene nedenfor trafostasjonen fikk stå i fred. I 1985 gikk derimot det meste tapt da lokale brannfolk bestemte seg for å sette fyr på hele bydelen for å øve seg på brannslukning. I dag er det bare trafostasjonen, den gamle spisemessa og festsalen igjen.

Fra huset i Sverdrupbyen kan man se ned til Longyearbyen

Flere store utfordringer

Huset har i dag ikke boligstatus og til tross for at den er innredet med to soverom har man ikke lov til å sove her. Men mangel på lovlig opphold nattestid er ikke den eneste hindringen eventuelle kjøpere vil møte på, skal vi tro ekteparets egen eiendomsmegler. Huset regnes nemlig som en del av Svalbards kulturminner, samtidig som det ligger i rød skredsone. Dersom man skal få huset godkjent som fritidsbolig må man utredelser og investeringer mot rassikring, noe som kan være vanskelig å få tillatelse til på grunna av kulturstatusen. Alt dette har likevel ikke satt noen bremser for interesserte kjøpere, kan Nyland-Storhaug fortelle.

– Har du en viss tilknytning til Svalbard så skjønner du at dette er helt sprøtt, boligen er noe av det kuleste jeg har sett, den troner på særegenhet av alt jeg har solgt tidligere. Senest i går kveld ringte det en som var helt fra seg av begeistring, han hadde lommeboka klar, forteller han.

– Har du vurdert å kjøpe den selv?

– Tro meg, hvis jeg skulle kjøpt noe på Svalbard så hadde jeg vært svært interessert, men jeg har nok ikke lov til å handle i egen butikk, avslutter Nyland-Storhaug.

