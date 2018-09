Drammenbanen åpnes igjen

Innenriks

Fredag ettermiddag opplyser Bane Nor på Twitter at skadene er utbedret og at strekningen er åpnet for normal trafikk.

Strekningen ble stengt etter en masseutglidning under sporet ved Drammen stasjon onsdag ettermiddag. Det var i forbindelse med byggingen av et hotell ved siden av stasjonen at uhellet skjedde.

Mens strekningen var stengt ble det kjørt buss mellom Drammen og Brakerøya. Stengingen rammet både NSBs og Flytogets avganger. (NTB)