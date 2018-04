– Dramatisk for KrF å gå til venstre

Innenriks

– KrF har mest å hente på å gå til oss. Grunnlaget for at de gjør det er til stede. Det er mer dramatisk for KrF i forhold til grunnfjellet å gå til venstre enn å velge et borgerlig samarbeid, sier statsminister Erna Solberg til Dagsavisen.

I landsmøtetalen sin i går gjentok Høyre-lederen at døren fremdeles står åpen for en enda bredere borgerlig regjering.

Sikter på 2019

Dagsavisen har snakket med en rekke sentrale Høyre-kilder om hvordan partiet nå jobber med sitt langsiktige mål om å få KrF til å bli en del av Solberg-regjeringen. Flere sier at det er viktig å respektere at Knut Arild Hareide og KrF har sine egne prosesser om veivalg og politikk i år. Men i Høyre øyner man håp om at KrF konkluderer med å følge Venstres eksempel å gå inn i regjering allerede neste år.

– Januar 2019 er et godt tidspunkt for dette, mener en sentral kilde.

Flere faktorer vil bidra til at det målet kan åpnes, ifølge kildene, deriblant:

Situasjonen på venstresiden, med et Arbeiderparti som står relativt svakt på målingene.

Flere lokale koalisjoner der KrF og de borgerlige partiene samarbeider foran lokalvalget neste år.

Tettere samarbeid partiene imellom på alle nivåer.

KrF er ikke lenger en del av det parlamentariske grunnlaget i form av en samarbeidsavtale, og de formelle møtepunktene med KrF har derfor ikke vært like mange. Å skape flere slike møtepunkter vil det jobbes enda mer med framover fra Høyres side.

Eggdonasjon

Verdikonservative deler av Høyre ser store fordelere ved å få KrF inn i regjering. I flere politisk spørsmål står gjerne KrF og den verdikonservative fløyen i Høyre alene, påpeker en kilde. Eggdonasjon-saken vises til som et eksempel.

På Høyres landsmøte denne helgen skal partiet bestemme seg for om de vil tillate eggdonasjon eller ikke. KrF har både i år og i fjor advart Høyre mot å gjøre dette. Men denne avgjørelsen tar partiet helt uavhengig av KrF, understreker Høyre-ledelsen.

– Når det gjelder eggdonasjon er det flertall for det også uten Høyre. Det prinsipielle skillet var da tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland sa ja til adopsjon for enslige for 20 år siden. Jeg tror at for KrF er det viktigste kampen mot sorteringssamfunnet. Og der er jeg enig med dem, sier Solberg.

– KrF vet at Høyre strekker seg langt for å komme KrF i møte. Men på Høyres landsmøte er det Høyre det handler om, og videreutviklingen av vår politikk, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner.

Kunnskaps- og integreringsministeren minner samtidig om at Høyre har strukket seg langt for KrF, senest i høstens budsjettforhandlinger, hvor partiet fikk gjennom en rådyr nasjonal lærernorm.

– Kristelig Folkepartis krav om lærernorm gjennomføres nå fra skoleåret 2018/19. Det var en stor kamel å svelge for Høyre. Samtidig var det et viktig gjennomslag for KrF, sier Sanner.

Lexit

Etter Listhaug-exiten før påske er også muligheten for å innlemme KrF i regjeringen bedre, påpeker flere sentrale Høyre-kilder. Det var viktig å lande den saken slik at den var levelig for alle de partiene på ikke-sosialistisk side. At den omdiskuterte Frp-politikeren nå er byttet ut med den nye justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp), mener flere bidrar til å gjøre regjeringssamarbeid mer spiselig for KrF. Sylvi Listhaug var KrFs hovedmotstander i valgkampen, påpekes det. Samtidig er kildene tydelig på at de ikke tror at en enkeltsak eller enkelt statsråd vil avgjøre et slikt taktisk valg for sentrumspartiet.

– Mitt utgangspunkt er at spørsmålet om regjeringsdeltakelse vil handle om politikk og kjemi mellom lederne i partiene på borgerlig side. Den kjemien er god, mener Sanner.

Dette altså på tross av at KrF var villig til å kaste Listhaug og sette regjeringens liv i spill.

Kommunekampen

Marsjordren fra Høyre sentralt til alle deler av partiet har vært å prøve å forstå KrF og samarbeide med KrF så mye som mulig. Det jobbes det med nå lokalt, spesielt foran lokalvalget 2019, får Dagsavisen opplyst.

Målet er å samle alle ikke-sosialistiske partiene i en borgerlig koalisjon i så mange kommuner som mulig. Dette jobbes det også med i forbindelse med kommunesammenslåingene. Nye kommuner betyr flere steder nye koalisjoner, og Høyres mål er at flest mulig av disse skal inkludere alle de ikke-sosialistiske partiene, også KrF, forteller en kilde.

KrF selv har landsstyremøte neste helg. Der blir partiets pågående politiske strategiarbeid tema.

Hele partiet skal delta i debatt om politisk retning, som skal munne ut i en konklusjon om hvilke samarbeidspartnere som kan gi KrF mest igjen i et samarbeid.