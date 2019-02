Dødt løp mellom rød og blå side i Oslo og Bergen

Av Kristian Skårdalsmo, NTB

– Vårt mål om at halvparten av landets innbyggere skal bo i en kommune styrt av høyresiden, er innen rekkevidde, mener Høyre-leder Erna Solberg.

– Men det er selvsagt avhengig av at vi vinner godt rundt omkring i hele landet og de store byene, sier hun til NTB.

I helgen reiste statsministeren nordover for å gi trønderske partifeller drahjelp før høstens kommune- og fylkestingsvalg. Venstresiden har styrt Trondheim siden 2003.

– Å vinne valget til høsten er viktig for oss. Vi må gjenvinne noen av de kommunene vi tapte sist. Det ville vært en ekstra stor glede om vi vant tilbake byer vi tapte for litt for lenge siden, sa Solberg i sin tale til fylkesårsmøtet i Trøndelag Høyre.

Tett i Oslo og Bergen

I Bergen, som i dag styres av Ap, KrF og Venstre, er kampen mellom blokkene jevn. Den siste lokale målingen viser et knapt blått flertall, ifølge pollofpolls.

I Oslo styrer Ap sammen med MDG og SV, med støtte fra Rødt. Den siste lokale målingen, som ble gjort i september i fjor, viste rødt flertall.

Men ifølge en prognose hos TV 2 sist uke, er den blå blokken nå foran med knappest mulig margin 30–29. I september var stillingen motsatt, ifølge prognosen som har Kantar TNS' kommunevalgmåling som grunnlag.

I Tromsø ligger det an til klart flertall for venstresiden, ifølge TV 2s prognose. Samtidig tyder ingenting på at det ikke-sosialistiske flertallet i Stavanger og Kristiansand er truet.

Rød trønderhovedstad

Høyre sentralt har blinket ut grønn transport og bedre veier, kunnskap i skolen, kvalitet i omsorgen og attraktive og inkluderende lokalsamfunn som sine fire valgkampsaker.

I tillegg til lav ledighet og solid økonomisk vekst på landsbasis kan Høyre i Trøndelag skryte av å ha satset på Ocean Space Center og opprustning av E6 rundt Trondheim.

Likevel virker det røde overtaket solid, og vi må helt tilbake til 2013 for å finne siste måling med blått flertall.

– Det er opp til oss å få fram vårt gode budskap, sier Trøndelag Høyres leder Michael Momyr til NTB.

– Det viktigste er at vi må stoppe demoniseringen av privat virksomhet. Det er et korstog mot private barnehager og private alternativer innenfor alle kommunale områder, mener han.

– Mange private barnehager

Men Ap-ordfører Rita Ottervik viser til at Trondheim var første by som likestilte private og kommunale barnehager i kommunale tilskudd.

– 40 prosent av barnehagebarn i Trondheim går i private barnehager, sier hun til NTB.

– De som henter profitt fra barnas tilbud, er vi kritisk til og ønsker nasjonale regler for. Heldigvis er det ikke mange slike eksempler i barnehagene i Trondheim.

Ottervik understreker at Ap er mot konkurranseutsetting og privatisering av viktige velferdstjenester, og der det er fordel for kommunens innbyggere at det gjøres kommunalt.

– Trenger utlufting

Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift, hevder Otterviks koalisjon er i ferd med å rakne, og at valget er mer åpent enn på lenge. Høyre samarbeider gjerne med alle unntatt Ap, SV og Rødt, sier hun.

– Det er på tide å åpne opp, lufte ut og gi rom for nye tanker og ideer i politikken i Trondheim. Det er skapt for mange lukkede kulturer og samlet for mye makt på få hender over lang tid, sier hun til NTB.

Ottervik slår tilbake:

– Ap har sikret flertall mot Høyres stemmer for å innføre lobbyregister for å bidra til større åpenhet. I tillegg har bystyret bredt samlet seg om endringer i styringssystemet som sikrer større innsyn og åpenhet.

