Av Isabel Bech

Foreløpig er tre hunder obdusert. Ifølge NRK har Mattilsynet registrert mellom 30 og 40 sykdomstilfeller.

Flere hunder som har hatt lignende symptomer, er døde, men foreløpig kan ingen svare på om det er en sammenheng mellom dødsfallene og hva som er årsaken til sykdommen.

I løpet av det siste døgnet er det registrert nye sykdomstilfeller i Trøndelag, Rogaland og Sogn og Fjordane, ifølge NRK.

Sykdommen ble først oppdaget i Oslo-området. Det er etter dette blitt meldt om tilfeller over store deler av Østlandet.

Vær obs!

De syke hundene har blodig diaré, redusert allmenntilstand og kaster opp. Hundeeiere bør kontakte veterinær dersom hunden deres har disse symptomene.

Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen og andre dyresykehus jobber for å finne årsaken.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har bedt Mattilsynet om å holde henne løpende orientert, bekrefter hun til NTB.

Undersøkelser så langt ikke har gitt endelige svar. Mattilsynet undersøker blant annet om hundefôr kan være årsaken.

– Vi holder alle muligheter åpne og ser naturlig nok også på denne muligheten, sier pressevakt Lars Skjegstad i Mattilsynet til NTB.

Sjekker fôr

Veterinærhøgskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hatt om lag 20 hunder med sykdomssymptomene de siste to ukene, ifølge VG.

NMBU har innhentet opplysninger om hva slags fôr og godbiter de har fått, for å sjekke om det finnes noen felles faktorer.

– Vi har foreløpig ingen indikasjoner på dette, og det er møysommelig arbeid, sier Ellen Skancke i NMBU.

De kan per nå verken utelukke at sykdomsårsaken finnes i fôret eller godbiter, etter at sykdommen er smittsom.

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i Veterinærinstituttet påpeker at det ikke nødvendigvis er én årsak til sykdommen, selv om symptomene er like.

– Det kan være en såkalt cocktail hvor flere ting slår inn samtidig. Det er derfor vanskelig å spore. Det er ikke gitt at det er én årsak, sier han til NTB.

Kan være tarminfeksjon

Dyreklinikken Sør, som holder til i Arendal, opplyser på sine nettsider at det dreier seg om et utbrudd av hemoragisk gastroenteritt, eller blødende mage-tarm infeksjon.

– Dessverre er det lite kjennskap til hva som forårsaker denne tilstanden, men dette er noe vi i hvert fall her på klinikken ser med jevne mellomrom, mest på høst og vår part når det er vått ute, opplyser de.

– I Oslo området er det dessverre flere som har død til tross for intensivbehandling, noe som dessverre forekommer ved slike sykdomstilstander, opplyser de videre.

Haukaas i Veterinærinstituttet sier at årsaken kan ligge i naturen, men understreker at de holder alle muligheter åpne.

– Det kan ha sammenheng med at det har vært mye regn i det siste og vært vått ute, sier han.

Håper på svar over helgen

Det er uklart hva som er årsaken til sykdommen, og veterinærene har gått svært bredt ut når de har tatt prøver. Derfor tar det tid å få svar, opplyser Haukaas.

Trolig må de vente til over helgen før de har fått svar på nok prøver til at det er mulig å si noe om en årsak og en eventuell sammenheng mellom sykdomstilfellene.

– Vi får trolig noen svar i dag, fredag, men jeg tror ikke de vil kaste så mye lys over dette, sier Haukaas.

Råd til hundeeiere etter sykdomstilfeller

På grunn av en uavklart situasjon og flere sykdomstilfeller anbefales alle hundeeiere å følge disse rådene:

* Begrens nærkontakt med andre hunder.

* Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

* Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært.

* Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

* Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.

* Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.

* Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.

Kilde: Anicura, Mattilsynet