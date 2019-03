Døde etter slåsskamp – voldsutøveren fikk to måneders fengsel

Da saken ble behandlet i lagmannsretten i fjor sommer ble mannen dømt til fem og et halvt års fengsel for kroppsskade med døden til følge. Dalane tingrett kom til samme resultatI desember i fjor opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom på grunn av saksbehandlingsfeil.

Da saken på ny kom opp i Gulating, ble straffen redusert til 60 dager i fengsel, skriver Stavanger Aftenblad.

Bakgrunnen er at fornærmede døde av hjernehinneblødning, og det ble ikke funnet tilstrekkelige bevis for at det var 46-åringens voldsutøvelse som var årsaken til dødsfallet.

Voldsepisoden skjedde på et nachspiel i Eigersund natt til 31. desember 2016. Den 46 år gamle mannen slo en annen mann to ganger med knyttet hånd. Minst ett av slagene traff hodet med stor kraft. Mannen som ble slått, ble mistet umiddelbart bevisstheten og døde dagen etter.

– Dette en trist og tragisk sak. Min klient føler glede og er først og fremst lettet over å ha blitt frifunnet for å ha forårsaket en annens død, men det er en underliggende tristhet da utfallet ble så tragisk, sier 46-åringens forsvarer, advokat Inger Marie Sunde. (NTB)