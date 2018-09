Dobbeltdrapet i Trondheim: – Dette er ungdommer som har rømt fra krig og konflikt

Innenriks

Av Dag Kjørholt/NTB

Politiet opplyser samtidig at siktelsen er foreløpig. Etterforskningen fortsetter for fullt. Blant annet avhøres vitner og politiet sikrer elektroniske og fysiske spor. Politiet vil gå ut med informasjon om den foreløpige obduksjonsrapporten så snart den foreligger. Obduksjonene blir foretatt tirsdag.

Den mistenkte gjerningsmannen ble skutt i beinet av politiet før pågripelsen på jernbanestasjonen i byen. Han er innlagt på St. Olavs hospital. Tilstanden hans er fortsatt alvorlig, men stabil. Det samme gjelder en fjerde ung mann som ble skadd under voldshendelsen i leiligheten i Prinsens gate, midt i Trondheim sentrum.

Advokat Tore Angen er oppnevnt som forsvarer for den siktede. Angen sier til NTB at han ennå ikke har fått snakket med klienten og tror heller ikke det vil skje tirsdag. Han vil være til stede når politiet tar opp forklaring. Tirsdag middag var han på vei til politihuset for å få dokumenter i saken.

Satte krisestab

Trondheim kommune satt tirsdag formiddag i krisemøte etter drapene. Også politiet satt i møte for å oppsummere og få bedre oversikt over saken. Politioverbetjent John Ola Volden i Trøndelag politidistrikt sier til NTB at de nå har identifisert de fire og at de trolig vil gå ut med informasjon om dem tirsdag.

Han sier videre at politiet fortløpende vurderer hvor mye informasjon de kan gå ut med uten å skade etterforskningen. Dersom ikke saken skulle forandre seg vesentlig, er det ikke lagt opp til noen pressekonferanse om dobbeltdrapet fra politiets side tirsdag.

Asylsøkere

Enhetsleder Annika Bjørnstrøm i barne- og familietjenesten i Trondheim kommune sier til VG at alle fire kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere. Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, sier til NRK at det er for tidlig å si noe om motivet bak volden.

– Vi vet at en av dem som er skadd, hadde kontakt med en av sine oppfølgingsansvarlige her i kommunen bare 30 minutter før det skjedde, og da var alt i orden. Han var ved godt mot, i godt humør og ga ikke uttrykk for at han følte seg truet eller redd eller var engstelig på noen som helst slags måte, sier Nereid.

En av de fire involverte kom til Norge for bare en måned siden. De øvrige har vært bosatt andre steder i landet før de kom til Trondheim.

Pårørendesenter

Kommunen har etablert et pårørendesenter og en pårørendetelefon og har kontaktet de rundt 200 enslige mindreårige asylsøkerne som er i byen. De har også kontaktet skolene der de var elever.

Det blir arrangert minnemarkering i kommunens lokaler. Også husverter og andre som har hatt ansvar for ungdom, har fått tilbud om bistand fra psykologer.

– Nå stabler vi støtteapparatet vårt på plass. Det kommer fagpersoner hjem til dem som er direkte berørt og står nærmest de involverte ungdommene for å gi støtte i denne situasjonen, sier kommunaldirektøren.

To av kommunens ansatte var hjemme i boligen til noen av de involverte like før hendelsen. Nereid ønsker ikke å si hvem av dem som fikk besøk.

– Dette er ungdommer som har rømt fra krig og konflikt. De har nære pårørende som er drept, bor i skjul eller befinner seg på hemmelige adresser. Det vil være tidkrevende å finne pårørende, sier Nereid. (NTB)