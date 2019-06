DNB får refs av Forbrukerrådet for «supertilbud» til kredittkortbrukere

Fra torsdag til lørdag denne uken har kredittkortkunder hos DNB som drar kortet når de betaler, fått noe DNB markedsfører som «supertilbud». Det får Forbrukerrådet til å reagere, melder E24.

– Det vi synes er problematisk, er å knytte denne typen tilbud til et kredittkort, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, som understreker at tilbud er bra, og at problemet oppstår idet noe betales med et kredittkort og kunden ikke klarer å betale gjelden i tide.

Da påløper gjerne svært høye renter, og gjeldsutviklingen i Norge er ifølge Jensen urovekkende.

– Slike salgs- og fordelsordninger burde være ulovlig, sier han.

Det er imidlertid ganske vanlig å knytte kredittkortbruk til avslag på forsikringer, drivstoff, butikker eller restaurantkjeder – supertilbud.

Informasjonsdirektør i DNB Even Westerveld sier det aktuelle tilbudet er rettet mot kunder som allerede har kredittkort. Han sier det er kunder DNB har vurdert som sikre, og at de aller fleste av dem betaler ned før rentene begynner å løpe.

– At de kundene vi har vurdert som trygge betalere, får kjøpt ny vaskemaskin eller nytt regntøy til barna med rabatt, er ikke det største problemet å ta tak i, sier Westerveld.