Dagens Næringsliv (DN) får bekreftet fra flere sentrale kilder at Ap-ledelsen og LO innser at det skjøre kompromisset om oljeaktivitet i nord fra 2017 faller. Partiet gikk den gang inn for konsekvensutredning av Nordland 6, området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) som har størst potensial for store oljefunn. Samtidig vernet de Lofoten og sa nei til konsekvensutredning for to andre områder i LoVeSe.

Saken er den mest betente for Ap på dette landsmøtet, fordi et stort flertall av fylkeslagene vil sette foten ned til oljeaktivitet i hele LoVeSe, samtidig som LO har advart kraftig mot å bryte partiprogrammet midt i perioden, skriver DN fredag.

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre i vinter, etter fylkesårsmøtene, innså hvor vinden ville blåse mot kompromisset på landsmøtet, var han innstilt på å avblåse kampen slik at han kunne være på vinnerlaget, ifølge DNs kilder.

I mars skrev Støre følgende i en melding til NTB, like etter at et flertall på fylkesårsmøtene i partiet gikk mot kompromisset:

– Jeg står på partiprogrammet som vi har vedtatt for perioden 2017–2021. Jeg mener vi fattet et godt og balansert vedtak i 2017. Her lar vi mulig konsekvensutredning i deler av områdene ligge, vi verner områdene rundt Lofoten og vi åpner for kunnskapsinnhenting i de sørligste områdene, i forlengelse av der det er aktivitet i dag.

VG skrev i begynnelsen av mars, basert på vedtakene på fylkesårsmøtene, at 213 av de 300 delegatene kommer til landsmøtet med et olje-nei i ryggen.

Ifølge en kilde på landsmøtet fredag er det for høyt, men at flertallet er klart nok: Minst 170, skriver DN. En indikasjon på hvor tøff motbakken har vært for LO og Støre er at av de 300 delegatene, skal minst 50 være AUF-ere, som til og med vil sette en sluttdato for hele den norske petroleumsnæringen innen 2035.

Etter det DN erfarer jobber nå redaksjonskomiteen, som forbereder saken før votering lørdag, med en uttalelse som forklarer hvorfor partiet ikke står på oljekompromisset perioden ut. Da vil de trolig vise til at saken uansett ikke er aktuell i denne stortingsperioden siden Venstre og KrF har fått gjennomslag i regjeringen for et nei til konsekvensutredning frem til 2021.

Kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Aps stortingsgruppe skriver i en melding at Støre ikke vil kommentere DNs opplysninger. AUF-leder Ina Libak vil heller ikke kommentere saken til DN.