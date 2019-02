Dette tjener konsernsjefene i Norges 100 største selskaper

Av Tori Aarseth

Regnskapsloven pålegger selskaper registrert i Norge å oppgi lønnsnivået til toppledelsen i årsregnskapet. FriFagbevegelse har gått gjennom 2017-regnskapene til de 100 største selskapene i Norge, basert på Kapitals liste.

En typisk topplederlønn består av lønn og bonus, naturalytelser og aksjebasert avlønning.

Slik er konsernsjefenes inntekt oppgitt i lista under:

• Lønn består av lønn og bonus, enten utbetalt eller opptjent i 2017.

• Naturalytelser, som fri bil, telefon, aviser og så videre, står for seg selv.

• Der kun lønn er oppgitt, er naturalytelser og avsetning til pensjon innbakt i totalsummen. Dette fordi regnskapet kun oppgir en samlet utgift til konsernsjef.

• Aksjer er enten oppgitt som verdien av aksjebasert avlønning i 2017, eller informasjon om konsernsjefen deltar i et aksjebasert fordelsprogram. Dersom konsernsjefen har et mindre antall aksjer som ikke er en del av et fordelsprogram, er dette ikke oppgitt.

• I sju av selskapene er konsernsjefen en betydelig eier. For disse oppgir vi også formue.

• Ett selskap leier konsernsjef-tjenester fra et annet selskap, og tre selskaper ønsker ikke å oppgi lønnsnivået.

Norges 100 største selskaper

1) Equinor

Eldar Sætre

Lønn: 13.555.682 kroner

Naturalytelser: 403.200 kroner

Aksjer: 1.252.000 kroner

2) Telenor

Sigve Brekke

Lønn: 9.591.000 kroner

Naturalytelser: 180.000 kroner

Aksjer: 1.174.000 kroner

3) Norsk Hydro

Svein Richard Brandtzæg

Lønn: 8.755.000 kroner

Naturalytelser: 482.000 kroner

Aksjer: 1.192.000 kroner

4) Yara International

Svein Tore Holsether

Lønn: 8.408.000 kroner

Naturalytelser: 311.000 kroner

Aksjer: 1.843.000 kroner

5) NorgesGruppen

Runar Hollevik

Lønn: 8.623.103 kroner

Naturalytelser: 322.982 kroner

Aksjer: Nei

6) KLP

Sverre Thornes

Lønn: 3.900.000 kroner

Naturalytelser: 205.000 kroner

Aksjer: Nei

7) DNB

Rune Bjerke

Lønn: 8.229.000 kroner

Naturalytelser: 301.000 kroner

Aksjer: Ja

8) Statkraft

Christian Rynning-Tønnesen

Lønn: 6.027.192 kroner

Naturalytelser: 188.641 kroner

Aksjer: Nei

9) Reitangruppen

Odd Reitan

Lønn: 2.200.000 kroner

Formue: 44 milliarder kroner

Odd Reitan eier en tredel av selskapet.

10) Storebrand

Odd Arild Grefstad

Lønn: 6.881.000 kroner

Naturalytelser: 199.000 kroner

Aksjer: Ja

11) ExxonMobil Norge

Morten Mauritzen / Jan Åge Sætre Hansen / Kai Slettebakk

Lønn: 9.699.000 kroner

12) Coop Norge

Geir Inge Stokke

Lønn: 6.345.000 kroner

Naturalytelser: 391.000 kroner

Samvirke

13) Sapa (Hydro Extruded Solutions)

Egil Hogna / John Gabriel Thustad (nå avgått)

Lønn: 7.701.000 kroner

Naturalytelser: 185.000 kroner

Aksjer: 2.161.000 kroner

14) Orkla

Peter Ruzicka

Lønn: 9.245.000 kroner

Naturalytelser: 305.000 kroner

Aksjer: 3.035.000 kroner

15) Norsk Tipping

Åsne Havnelid

Lønn: 2.264.000 kroner

Naturalytelser: 23.000 kroner

Aksjer: Nei

16) Marine Harvest Norway

Alf-Helge Aarskog

Lønn: 20.874.400 kroner

Naturalytelser: 20.000 kroner

Aksjer: Ja

17) Subsea 7 Norway

Jean Cahuzac

Oppgir ikke lønn

18) Atea

Steinar Sønsteby

Lønn: 6.794.000 kroner

Naturalytelser: 320.000 kroner

Aksjer: 17.630.000 kroner

19) Norwegian Air Shuttle

Bjørn Kjos

Lønn: 1.997.000 kroner

Formue: 3,8 milliarder kroner

Kjos eier 84 prosent av HBK Invest, som eier en fjerdedel av aksjene i Norwegian.

20) Veidekke

Arne Giske

Lønn: 4.718.000 kroner

Naturalytelser: 247.000 kroner

Aksjer: Deltar i ordinært aksjeprogram for ansatte.

21) Total E&P Norge

Pierre Roland Bang

Lønn: 4.814.866 kroner

Aksjer: Ja

22) Gjensidige Forsikring

Helge Leiro Baastad

Lønn: 6.040.400 kroner

Naturalytelser: 187.700 kroner

Aksjer: 959.900 kroner

23) Aars

Sigurd Haavik

Lønn: 5.500.000 kroner

Aksjer: Ja

24) Laco

Helge Singelstad

Lønn: 11.500.000 kroner

25) Norske Shell

Tor Erling Arnesen / Richard Brian Denny

Lønn: 6.000.000 kroner

Aksjer: 3.000.000 kroner

26) Wallenius Wilhelmsen

Jan Eyvin Wang / Craig Louis Jasienski

Lønn: 8.209.600 kroner

Naturalytelser: 1.192.800 kroner

Aksjer: Aksjerbasert avlønning planlagt fra 2018

27) Posten

Tone Wille

Lønn: 4.727.166 kroner

Naturalytelser: 6.663 kroner

Aksjer: Nei

28) Nortura

Arne Kolberg

Lønn: 3.030.000 kroner

Naturalytelser: 263.000 kroner

Samvirke

29) Tine Gruppen

Hanne Refsholt

Lønn: 3.041.844 kroner

Naturalytelser: 136.356 kroner

Samvirke

30) Aker Solutions

Luis Araujo

Lønn: 8.970.333 kroner

Naturalytelser: 863.169 kroner

Aksjer: Ja

31) Nordea Bank Norge

Snorre Storset

Oppgir ikke lønn

32) Aker BP

Karl Johnny Hersvik

Lønn: 15.993.000 kroner

Naturalytelser: 109.000 kroner

Aksjer: Deltar i ordinært aksjeprogram for ansatte

33) ConocoPhillips Norge

Trond-Erik Johansen

Lønn: 12.700.000 kroner

Aksjer: Ja

34) Austevoll Seafood

Arne Møgster

Lønn: 5.543.000 kroner

Naturalytelser: 214.000 kroner

Aksjer: Nei

35) DNV GL

Remi Eriksen

Lønn: 6.183.000 kroner

Naturalytelser: 263.000 kroner

Aksjer: Nei

36) Sparebank 1 Gruppen

Turid Grotmoll

Lønn: 4.681.000 kroner

Naturalytelser: 195.000 kroner

Aksjer: Nei

37) Ferd Holding

John Giverholt / Morten Borge

Lønn: 5.716.000 kroner

Naturalytelser: 307.000 kroner

Aksjer: Nei

38) Lerøy Seafood Group

Henning K. Beltestad

Lønn: 5.100.000 kroner

Naturalytelser: 33.000 kroner

Aksjer: Nei

39) Bertel O. Steen

Bjørn Maarud

Lønn: 13.918.000 kroner

Naturalytelser: 424.000 kroner

Aksjer: Nei

40) Seadrill

Anton Dibowitz

Lønn: 4.815.000 kroner

41) Bama-Gruppen

Stein Rune Flaen

Lønn: 7.849.000 kroner

Naturalytelser: 247.000 kroner

42) Schibsted

Rolv Erik Ryssdal

Lønn: 6.085.000 kroner

Naturalytelser: 257.000 kroner

Aksjer: 3.789.000 kroner

43) Elkem

Helge Aasen

Lønn: 13.891.000 kroner

Naturalytelser: 161.000 kroner

44) Stolt-Nielsen

Niels G. Stolt-Nielsen

Lønn: 0 kroner

Formue: 7,25 milliarder kroner

45) Jotun

Morten Fon

Lønn: 6.421.000 kroner

Naturalytelser: 283.000 kroner

46) Vår Energi (tidligere ENI Norge)

Philip D. Hemmens

Lønn: 7.085.000 kroner

Aksjer: Ja

47) Felleskjøpet Agri

John Arne Ulvan

Lønn: 3.730.599 kroner

Samvirke

48) Kvarv

Har ikke konsernsjef

49) Norges Statsbaner

Geir Petter Isaksen

Lønn: 4.664.000 kroner

Naturalytelser: 191.000 kroner

Aksjer: Nei

50) Kongsberg Gruppen

Geir Håøy

Lønn: 6.464.000 kroner

Naturalytelser: 309.000 kroner

Aksjer: 1.583.000 kroner

51) Lundin Norway

Kristin Færøvik

Lønn: 5.182.000 kroner

Naturalytelser: 11.000 kroner

Aksjer: Selskapet har et ordinært aksjeprogram for ansatte.

52) AF Gruppen

Morten Grongstad

Lønn: 9.575.000 kroner

Naturalytelser: 38.000 kroner

Aksjer: 2.822.000 kroner

53) Skanska Norge

Ståle Rød

Lønn: 5.628.027 kroner

Aksjer: Selskapet har et ordinært aksjeprogram for ansatte.

54) O N Sunde

Alexander Sunde

Lønn: 166.000 kroner

Sundes far, Olav Nils Sunde, eier hele selskapet.

55) Vinmonopolet

Hilde Britt Melbye

Lønn: 2.222.000 kroner

Naturalytelser: 189.000 kroner

Aksjer: Nei

56) OBOS

Daniel K. Siraj

Lønn: 4.236.000 kroner

Naturalytelser: 171.000 kroner

Samvirke

57) EVRY

Bjørn Ivroth

Lønn: 8.042.000 kroner

Aksjer: Ja

58) Circle K Norge

Thomas Støkken / Jon Christoffer Sundby

Lønn: 4.839.000 kroner

Aksjer: Nei

59) Apotek 1 Gruppen

Øyvind Winther

Lønn: 8.374.750 kroner

Naturalytelser: 122.826 kroner

Aksjer: Nei

60) Varner

Marius Varner

Lønn: 4.433.684 kroner

Formue: 5 milliarder kroner

Varner eier en tredel av selskapet.

61) Norske Skog

Lars Peder Sørvaag Sperre (nå avgått)

Lønn: 8.000.000 kroner

Aksjer: Nei

62) Avinor

Dag Falk-Petersen

Lønn: 2.764.454 kroner

Naturalytelser: 26.551 kroner

Aksjer: Nei

63) Norges Råfisklag

Trygve Myrvang

Lønn: 1.721.000 kroner

Naturalytelser: 6.000 kroner

Samvirke

64) SAS Scandinavian Airlines Norge

Göran Jansson

Lønn: 4.275.000 kroner

65) Olav Thon Gruppen

Dag Tangevald-Jensen

Lønn: 3.694.000 kroner

Naturalytelser: 364.000 kroner

Aksjer: Nei

66) Canica

Nils Kloumann Selte

Lønn: 8.167.554 kroner

Aksjer: Nei

67) Salmar

Trond Williksen (nå avgått)

Lønn: 3.798.000 kroner

Naturalytelser: 9.000 kroner

Aksjer: 345.000 kroner

68) Moelven Industrier

Morten Kristiansen

Lønn: 4.706.000 kroner

Naturalytelser: 201.000 kroner

Aksjer: Nei

69) OMV Norge

David Latin / Roland Perdacher / Knut Egil Mauseth

Lønn: 6.626.000 kroner

Aksjer: Nei

70) St1 Norge

Mika Kalevi Wiljanen

Lønn: 2.845.000 kroner

71) Power International

Ronny Blomseth

Lønn: 6.835.000 kroner

Naturalytelser: 20.000 kroner

Aksjer: Ja

72) Agder Energi

Tom Nysted

Lønn: 3.109.000 kroner

Naturalytelser: 133.000 kroner

Aksjer: Nei

73) Strawberry Holding

Petter Stordalen

Lønn: 0 kroner

Formue: 26 milliarder kroner

Selskapet eies av Stordalen og hans familie.

74) Wintershall Norge

Bernd Schrimpf / Hugo Frederik Dijkgraaf

Lønn: 4.855.200 kroner

Aksjer: Selskapet har et aksjeprogram for direktører.

75) Kongsberg Automotive

Henning E. Jensen

Lønn: 10.760.210 kroner

Naturalytelser: 2.986.630 kroner

Aksjer: Ja

76) Torghatten

Brynjar Kristian Forbergskog

Lønn: 2.650.000 kroner

Naturalytelser: 4.000 kroner

Aksjer: Nei

77) Neptune Energy Norge

Cedric Osterrieth (nå avgått)

Lønn: 2.498.514 kroner

Aksjer: Selskapet har et aksjeprogram for utvalgte ansatte.

78) Kistefos

Bengt A. Rem

Lønn: 7.818.000 kroner

Aksjer: Nei

79) Visma

Øystein Moan

Lønn: 14.114.000 kroner

Aksjer: Ja

80) Telia Norge

Abraham Foss

Lønn: 5.687.000 kroner

Naturalytelser: 184.000 kroner

Aksjer: Nei

81) Danske Bank

Trond Fredrik Mellingsæter

Lønn: 3.371.600 kroner

Naturalytelser: 220.100 kroner

Aksjer: 214.100 kroner

82) Aibel

Mads Andersen

Lønn: 2.868.000 kroner

Naturalytelser: 202.000 kroner

Aksjer: Nei

83) Grieg Maturitas

Wenche Kjølås

Lønn: 3.093.000 kroner

Naturalytelser: 602.000 kroner

84) BetonmastHæhre

Jørgen Evensen

Lønn: 8.043.000 kroner

Naturalytelser: 291.000 kroner

Aksjer: Selskapet har et ordinært aksjeprogram for ansatte.

85) XXL

Fredrik Steenbuch

Lønn: 4.674.000 kroner

Naturalytelser: 99.000 kroner

Aksjer: Ja

86) ABB Holding

Steffen Waal

Lønn: 3.819.000 kroner

Naturalytelser: 314.000 kroner

Aksjer: 205.000 kroner

87) Bonheur

Anette S. Olsen

Olsen er innleid konsernsjef fra sitt eneforetak Fred Olsen & Co. Bonheur betalte 85 millioner kroner for tjenesten i 2017. I tillegg mottok Olsen styregodtgjørelse på 438.000.

88) Vard Group

Roy Reite

Lønn: 4.768.000 kroner

Naturalytelser: 114.000 kroner

89) Cermaq

Geir Molvik

Lønn: 5.804.000 kroner

Naturalytelser: 206.000 kroner

90) Santander Consumer Bank

Michael Hvidsten

Lønn: 5.651.000 kroner

Aksjer: Ja

Aksjer: 558.486 kroner

91) Alliance Healthcare Norge

Margrethe Sunde

Lønn: 4.077.542 kroner

92) Optimera

Asbjørn Vennebo

Lønn: 5.035.000 kroner

Aksjer: Morselskapet har et aksjeprogram for ledende ansatte i konsernet.

93) Elkjøp Norge

Fredrik Tønnesen

Lønn: 2.157.000 kroner

Aksjer: 584.000 kroner

94) Leif Høegh &Co

Thor Jørgen Guttormsen

Lønn: 12.448.000 kroner

Naturalytelser: 403.200 kroner

95) Nexans Norway

Anne-Lise Aukner

Lønn: 3.395.546 kroner

Naturalytelser: 109.567 kroner

Aksjer: 357.757 kroner

96) Ruter

Bernt Reitan Jenssen

Lønn: 1.979.987 kroner

Naturalytelser: 11.215 kroner

Aksjer: Nei

97) Ikea

Claire Rodgers

Lønn: 3.683.000 kroner

98) Sparebank 1 SR-Bank

Arne Austreid

4.218.000 kroner

Naturalytelser: 239.000 kroner

Aksjer: Ja

99) Norsk Medisinaldepot

Ros-Marie Soo Yeun Grusén

Lønn: 7.185.000 kroner

100) Tryg Forsikring

Espen Opedal

Oppgir ikke lønn