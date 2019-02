Over 500 døde av ebola Ebolautbruddet øst i Kongo har så langt tatt 505 menneskeliv, opplyser helsedepartementet i landet. Det er blitt registrert 806 tilfeller av det dødelige viruset, og siden august har 77.000 personer blitt vaksinert mot viruset, sier helsedepartementet i Kongo i en uttalelse. Utbruddet øst i Kongo begynte kort tid etter at landets regjering i juni i fjor kunngjorde at faren var over i et annet utbrudd – vest i Kongo. Myndigheter og hjelpeorganisasjoner har hatt store utfordringer med å jobbe i området på grunn av angrep fra opprørsgrupper og andre militære grupper. Ebolautbruddet er det nest største i verdenshistorien, bak utbruddene i Vest-Afrika som kostet tusenvis av mennesker livet for noen år siden, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Ebolaviruset smitter gjennom direktekontakt med kroppsvæsker som blod, svette og oppkast. En person må ha symptomer for å være smittsom.

Tre menn knivstukket i Oslo

En mann er kritisk skadd etter en knivstikking i Storgata i Oslo natt til søndag. To andre menn ble alvorlig skadd. Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 2.05.

– Vitner har sett ytterligere en person løp fra stedet, og vi leter etter ham, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB. Ved 4.30-tiden var fortsatt ingen pågrepet i saken.

Politiet fikk melding om knivstikkingen, som skjedde nær Brugata, søndag klokken 2.05.

– Den gikk ut på at en mann er stukket med kniv og ligger på bakken, mens en annen person er sett løpende fra stedet, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NTB.

– Når nødetatene kommer fram, så ligger det en person der som er knivstukket i magen. Han blir raskt tatt hånd om av ambulansepersonell og kjørt rett til operasjonsbordet på Ullevål sykehus. Sykehuset bekrefter at han er stukket med kniv, forteller Pedersen.

Kritisk skadd

Mannen, som er i slutten av 30-årene, er kritisk skadd. To menn i 20-årene, som selv oppsøkte legevakten, er alvorlig, men ikke livstruende skadd, opplyser Pedersen ved 4.30-tiden.

– Begge to knyttes til hendelsen i Storgata, og det bekreftes at de har vært involvert i slagsmålet der. Vitner bekrefter at ytterligere en person løp fra stedet, og vi leter etter ham, sier Pedersen. Ved 4.30-tiden var fortsatt ingen pågrepet i saken.

– Vi jobber fortsatt med å få tak i den fjerde personen, i tillegg til at det jobbes på åstedet, sier operasjonslederen. Krimteknikere ble kalt ut til stedet etter knivstikkingen.

Ukjent årsak

Pedersen sier de ikke vet hva som er foranledningen til knivslagsmålet.

– Mannen som er kritisk skadd er ikke avhørt ennå. Det har vært en viss dialog med de to andre, men vi har ikke fått noen vesentlige opplysninger av dem hittil. Vi håper at de vil fortelle oss mer etter hvert.

Rekord for overgrepsmottak

Aldri har overgrepsmottaket i Oslo tatt imot så mange som i fjor. I Bergen ble toppen fra 2017 nesten tangert. 628 personer kom til overgrepsmottaket i 2018. Det er 14 prosent flere enn året før, skriver Bergens Tidende.

229 personer kom til voldtektsmottaket i Bergen i fjor, mot 234 året før.

Oberst vender Maduro ryggen

En oberst i det venezuelanske militæret ber sine kolleger støtte opposisjonsleder Juan Guaidó.

– 90 prosent av oss i de væpnede styrkene er veldig misfornøyd. Vi blir brukt til å holde Maduro ved makten, sier oberst Ruben Paz Jimenez.

Han oppfordrer sine medsoldater til å bidra ved å la den humanitære hjelpen som står på den colombianske grensa, slippe inn i landet.

Tyrkia kritiserer Kina

– Den systematiske assimileringspolitikken kinesiske myndigheter fører mot uigur-tyrkere, er en stor skam for menneskeheten, sier talsmann Hami Aksoy i Tyrkias utenriksdepartement i en uttalelse lørdag.

Opp mot 1 million uigurer og andre muslimske minoriteter er ifølge FN internert i leirer i provinsen Xinjiang nordvest i Kina.

(NTB)