Mann skutt i beinet i Oslo

En mann i 20-årene ble skutt i beinet utenfor Eventhallen på Bryn i Oslo, og en jevnaldrende mann er pågrepet og mistenkt i saken. Politiet kjenner ikke til relasjonen mellom dem eller hva som var motivet.

Fire personer mistenkte befant seg sammen med da han ble pågrepet, er innbrakt av politiet for avhør. Politiet fikk melding om hendelsen klokken 1.26.

Demokrater avviser Trumps forslag

I en uttalelse lørdag kveld tilbød USAs president Donald Trump tre års beskyttelse for unge innvandrere mot at han får bygge et grensegjerde mot Mexico. Demokratene avviser forslaget.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, er blant demokratene som har kalt forslaget «uakseptabelt».

Den amerikanske presidenten kom med uttalelsen i en tale lørdag kveld.

– Vi må samle begge sider i Washington nå. Kongressen må få en måte å stanse nedstengningen på, sa Trump. Under talen sa presidenten dessuten at han ikke vil bygge en mur, men et stålgjerde ved deler av grensen mot Mexico.

Opp mot 800.000 ungdommer har hittil vært beskyttet av det føderale programmet Deferred Action for Childhood Arrivals, kjent som DACA, som ble innført av tidligere president Barack Obama. Trump vil skrote ordningen, men tilbyr nå beskyttelse for denne gruppen i tre år.

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, er blant demokratene som har kalt forslaget «uakseptabelt». Flere demokrater kritiserte forslaget før Trumps tale, da deler av den ble lekket, især fordi det ikke tilbys en permanent løsning for de unge innvandrerne.

– Forslaget er en ansamling av tidligere avslåtte forslag, som selv hver for seg er uakseptable, sa Pelosi.

Dødstallet stiger i Mexico

Minst 73 mennesker mistet livet i en eksplosjon i en lekk oljeledning i delstaten Hidalgo i Mexico, der folk hadde samlet seg for å stjele bensin. I tillegg har 74 andre fått brannskader.

President Andrés Manuel López Obrador har varslet en storoffensiv mot oljekriminaliteten, som er blitt en betydelig svartebørsnæring, og har utstasjonert 3.200 marinesoldater til å vokte oljerør og oljeanlegg.

Tatt til ed som president

Andry Rajoelina (44) er tatt i ed som Madagaskars nye president. Han har lovet å kjempe mot korrupsjon og fattigdom.

– For første gang siden vår uavhengighet ser vi et fredelig og demokratisk maktskifte, sa Rajoelina til den frammøtte folkemassen i hovedstaden. Selv ledet han en overgangsregjering fra 2009 til 2014 etter et militærkupp.

52 opprørere drept i Somalia

52 al-Shabaab-opprørere er drept i et omfattende amerikansk luftangrep etter at opprørerne forsøkte å angripe somaliske regjeringsstyrker.

Al-Shabaab framholder via sitt nyhetsbyrå Shahada at 41 regjeringsstyrker ble drept ved to somaliske militærbaser. Somaliske myndigheter har ikke kommentert saken. Angrepet, som fant sted nær Jilib i Juba-regionen, er det dødeligste i Somalia på mange måneder. (NTB)