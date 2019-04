Dette skjedde natt til skjærtorsdag

17-åring til sykehus

En 17 år gammel mopedist er fløyet til sykehus med luftambulanse etter kollisjon med en russebil i Askim onsdag kveld.

Øst politidistrikt fikk melding om hendelsen i Sagveien i Askim klokken 22.59 onsdag kveld.

– To mopedister kom inn i et kryss, og så skal de formelt ikke ha overholdt vikeplikten. Den ene mopedisten rakk å kjøre ut foran russebilen, mens den andre rakk det ikke. Russebilen klarte ikke stoppe, sier operasjonsleder Kristian Loraas til NTB ved 9-tiden torsdag.

Mopedisten ble fløyet til Kalnes sykehus med blant annet smerter i armen. Skadeomfanget utover dette er ukjent.

Politiet opplyser til Smaalenene at de ikke er kjent med hvor stor farten var.

– Føreren av russebilen blåste til null i promille, sa operasjonslederen rundt midnatt.

To til sykehus etter båt på land

To personer ble sendt til sykehus for sjekk etter at en mindre båt grunnstøtte ved øya Tørfest i Vestfold natt til torsdag.

Personene var oppegående da redningshelikoptret fraktet dem til Tønsberg sykehus, opplyser politiet. Det ble satt i gang søk etter personene. De kjørte en mindre båt.

29 døde etter Madeira-ulykke

Dødstallet har steget til 29 etter at en buss kjørte av veien og veltet ned en bratt skråning på Madeira onsdag. Samtlige var tyske turister, ifølge en tysk regjeringstalsmann.

– Jeg vil uttrykke sorgen og solidariteten det portugisiske folket føler med familiene til ofrene, sier Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa.



Foto: NTB Scanpix

Zuccarello-mål

Mats Zuccarello scoret ett av målene da Dallas Stars vant 5-1 mot Nashville Predators i NHL-sluttspillet. Det står 2-2 i best av 7-serien.

Stars hadde tapt de to foregående kampene mot Predators, men onsdag fant Zuccarello og lagkameratene en viktig nøkkel til scoringer.

Dallas-lagets overtallsspill hadde vært diskutert heftig i forkant av kampen, men i den fjerde sluttspillkampen satt det for alvor. Vertene scoret fire mål i løpet av de 14 første minuttene av kampen, og tre av dem var scoringer i overtall.

Det fjerde målet var signert Mats Zuccarello, som scoret på pasning fra svensken John Klingberg. Da måtte også Predators-keeper Pekka Rinne gi seg for kvelden etter å ha sluppet inn fire av åtte skudd.

Før Zuccarello hadde Roope Hintz, Aleksandr Radulov og Andrew Cogliano scoret for vertene.

Trener-ros

Zuccarello har hatt en litt trøblete innledning på Stars-karrieren på grunn av en skade, men det er ikke lett å se i poengprotokollen.

Nordmannen har levert fire mål og to assists på de seks kampene han har spilt for sitt nye lag.

– Jeg tror han har ytterligere et nivå inne. Det er første gang på to måneder han har spilt fire kamper på rad. La ham komme inn i en rytme og få hockeybeina i gang. Vi snakker om en fyr som knapt har gjort noe som helst i to måneder, og allerede produserer han som dette, sa Stars-trener Jim Montgomery etter onsdagens kamp.

Trøstemål

Også i midtperioden ble det scoring for Stars, og da var kampen punktert. Halvveis i perioden økte Hintz til 5-0 med sin annen scoring for kvelden.

Roman Josi reduserte for Predators i tredje periode, men det ble bare et trøstemål.

Neste kamp mellom lagene spilles i Nashville lørdag.

– Vi må fortsette å bli bedre. De kommer til å være bedre (lørdag), så vi må være bedre også. Nå handler det om å vinne to av tre, og det er trolig det jevneste oppgjøret av alle i første runde, vurderer Stars-trener Montgomery. (NTB)