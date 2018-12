Trump revurderer tilbaketrekning fra Syria

Senator Lindsey Graham sier president Donald Trump revurderer planen om full tilbaketrekning fra Syria.

Etter å ha spist lunsj med Trump søndag sier Graham at Trump har gitt ordre om at tilbaketrekningen ikke skal gå så fort som han opprinnelig varslet.

Ap og Sp vil bosette flere flyktninger i distriktskommuner

Ap og Sp vil at mer av integreringsarbeidet skal skje ute i distriktene, i kommuner som ønsker å bosette flyktninger.

Før var det kun kommuner med minst 5.000 innbyggere som ble bedt om å bosette flyktninger. Selv om den grensen er fjernet, skal innbyggertall fortsatt tas med i betraktningen før en kommune blir bedt om å bosette flyktninger.

Opposisjonspartiene Ap og Sp mener regelendringen ikke går langt nok i åpne for at også mindre kommuner kan være med på integreringsarbeidet, skriver Nationen.

– Jeg har besøkt samtlige fylker, og mange av stedene jeg har blitt invitert til, er kommuner som virkelig lykkes godt med integreringspolitikk. Ofte bedre enn i de store byområdene, sier stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap).

– Jeg har vokst opp på bygda, så jeg vet betydningen av å komme til et lokalsamfunn hvor norsk blir fellesspråket og du blir inkludert i lokalsamfunnet, sier han.

Gharahkhani får støtte av stortingskollega Willfred Nordlund fra Nordland Sp, som trekker fram bosetting som et gode for sin egen landsdel.

– Nord-Norge er ekstremt avhengig av innvandring for å klare å opprettholde befolkningstallet, sier han og mener spredt bosetning vil avlaste kommuner med områdeutfordringer. Det siste mener han er et argument for at Oslo ikke bør bosette flyktninger.

Schibsted tapte varemerkekamp mot Snapchat

Schibsted fikk Patentstyrets medhold i bruken av varemerket Snapsale, men tapte i Klagenemnda mot Snapchat.

Klagenemnda for industrielle rettigheter mener Schibsteds Snapsale er for likt navnet til ett av verdens fremste sosiale medier, skriver Dagens Næringsliv. Dermed må det norske mediekonsernet endre på navnet.

«Begge merkene består av ordet SNAP sammenstilt med et beskrivende/svakt element, og har et likt antall bokstaver og stavelser. Dette skaper en visuell, fonetisk og konseptuell likhet som etter Klagenemndas syn vil bli lagt merke til av den norske gjennomsnittsforbrukeren, og som dermed er egnet til å skape en forbindelse – en assosiasjon – mellom merkene», heter det i avgjørelsen.

– Vi kan nok antakeligvis leve med dette, sier leder Rune Røsten i Schibsted Growth.

– Varemerket er ikke aktivt, ettersom det ikke er noe aktivitet i selskapet, sier han, men ønsker ikke å kommentere avgjørelsen nærmere.

Snapchats eier Snap ønsker ikke å kommentere saken.

Mann slått bevisstløs i slagsmål i Oslo

En person var bevisstløs etter å ha blitt slått ned i et slagsmål på Grønland i Oslo natt til mandag.

– Vi fikk melding om at det var et slagsmål mellom flere personer, og at en mann var slått ned. Når vi kommer fram til stedet, ligger det en bevisstløs person på bakken, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB litt før klokken 4. En person er pågrepet i saken.

94 journalister drept i 2018

Antall journalister og andre medieansatte som er drept mens de utøvde sitt yrke, kom opp i 94 i 2018.

Ifølge Den internasjonale journalistføderasjonen IFJ økte tallet igjen i 2018 etter flere år med nedgang. En av de mest kjente var den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi. (NTB)