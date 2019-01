Nyttårsbarn i Tønsberg og Elverum

Årets nyttårsbarn ble født bare tolv minutter inn i 2019. I Tønsberg kom en jente til verden, samtidig som en gutt ble født på Elverum.

En ringerunde blant landets fødeavdelinger viser at minst fem barn fikk sitt første glimt av verden i løpet av årets første time.

2019 har nådd Europa

Over et halvt døgn før Norge begynte det nye året 2019 lengst øst på kloden. Først ute til å feire var Samoa og Kiribati. New Zealand og Australia fulgte etter.

Nyttårsfeiringen gikk slag i slag fra øst mot vest i takt med jordklodens rotasjon. Moskva fulgte etter klokken 22 norsk tid, og to timer senere var det fyrverkeri og feiring i Paris, Berlin og andre byer i Vest-Europa.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kim Jong-un klar for nye samtaler

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier han er klar til nye samtaler med USAs president Donald Trump når som helst, men krever at sanksjonene oppheves.

Kim gjør det i en tale klart at han kan måtte skifte mening om ikke presset mot Nord-Korea oppheves.

Tre alvorlig skadd i knivangrep i Manchester

Tre personer er alvorlig skadd etter at en mann med kniv angrep dem på en jernbanestasjon i Manchester nyttårsaften.

Politiet melder at en mann og en kvinne ble fraktet til sykehus med skader etter angrepet som fant sted på en av perrongene på Victoria-stasjonen like før klokka 21. En politimann er også skadd.

Flere fyrverkerier avlyst

Mens både Ålesund og Kristiansund avlyste fellesfyrverkeriene på en forblåst nyttårsnatt, kunne feiringen gå etter planen i Bergen og Trondheim.

– Det er klart at vi ønsker å markere starten på det nye året på en skikkelig måte, men vi er nødt til å sette sikkerheten først, sier kultursjef i Kristiansund kommune, Eigunn Stav Sætre. Vi lover å komme sterkere tilbake neste år, sier hun.

Brann på Voss

Fire leiligheter i et hyttefelt på Voss ble totalskadd i en brann natt til første nyttårsdag. 20 personer ble sendt til sykehus for sjekk som følge av brannen.

Brannen oppsto i en bygning med seks leiligheter og ble meldt rundt klokken 4.

– Fire av disse er fullstendig utbrent. Veggen står i de andre to, men det er neppe noe særlig å redde der, sier vaktkommandør Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland til NTB ved 6.30-tiden.

Mann pågrepet for brannstiftelse på Sira

En mann i midten av 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha tent på et ubebodd hus på Sira i Flekkefjord kommune natt til tirsdag.

Mannen ble påtruffet i nærheten og sa at han han har tent på huset. Han har ingen relasjon til huset han sier han har tent på, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

Mannen skal avhøres i løpet av dagen. Meldingen om brannen kom inn til nødetatene klokken 3.43. Huset ble totalskadd i brannen.

– Huset var fullstendig overtent da vi kom fram, og er nå totalt nedbrent, sier innsatsleder Kjetil Presterud ved Flekkefjord brann og redning til Stavanager Aftenblad tirsdag morgen.

Kort etter at brannvesenet hadde kontroll på brannen så de at det brant i et nabohus 200 meter unna.

– Det var en voldsom vind på brannstedet, og gnistregnet sto fra den første brannen. Flammene hadde tatt tak i takkonstruksjonen på det andre huset før vi greide å slokke der også, sier Presterud.

Det var ikke folk i det andre huset heller, ifølge brannmannskapene. Flere andre nabohus ble evakuert under slokkearbeidet. (NTB)