Dette skjedde i natt: Elleve pågrepet etter bråk på buss i Oslo

En mann døde etter at han ble reddet ut av en brennende leilighet i Arendal i Aust-Agder natt til søndag. Mannen ble fraktet til Sørlandet sykehus i Arendal hvor han ble bekreftet omkommet. Han er ikke identifisert.

Brannvesenet ble varslet av en automatisk brannalarm klokken 0.28. Boligen det brant i var en leilighet på toppen av kjøpesenteret Amfi Arendal.

Blandede reaksjoner etter klimaenighet

Norske miljøorganisasjoner er glade for at det ble enighet på klimatoppmøtet i Polen lørdag kveld, men er skuffet over at løfter om klimakutt ikke ble inngått.

Greenpeace Norge kaller møtet «veldig skuffende», og mener det er urovekkende at møtet i Katowice avsluttes uten at løfter om de nødvendige utslippskuttene ble gitt.

Far til Strasbourg-mistenkt i TV-intervju

Abdelkrim Chekatt sier i et intervju med France 2 at han sist så sønnen Chérif Chekatt tre dager før angrepet på julemarkedet hvor fire personer ble drept. Sønnen skal da ha sagt at IS, som i ettertid tok på seg ansvaret for angrepet, kjempet en rettferdig sak.

– Jeg sa til ham: Glem IS, jeg lytter ikke til hva de har å si. Ser du ikke hvilke grusomheter de begår? sa faren i intervjuet.

Elleve pågrepet etter bråk i Oslo

Elleve personer ble natt til søndag pågrepet etter det politiet beskriver som «amper stemning» på en buss i Oslo. Alle er anmeldt for ordensforstyrrelse.

– Det måtte også brukes pepperspray på en av dem som var veldig aggressiv. Sistnevnte blir også anmeldt for hindring av offentlig tjenesteperson, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til NTB like før klokken 1. (NTB)