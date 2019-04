Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Den 15. hver måned får Ingrid vite når hun skal være på jobb neste måned. Da kommer arbeidsplanen for SAS-pilotene.

Arbeidsplanen for mai fikk hun 15. april.

– Før det hadde jeg ingen anelse om hvordan jeg skal jobbe i mai. Om jeg for eksempel skal jobbe 17. mai, som er en av mine absolutte favorittdager å ha fri på, sier Ingrid Gulstuen Krogh til FriFagbevegelse.

– Det gjør at det er veldig vanskelig å planlegge livet sitt. Det er litt av grunnen til at vi er i streik, legger hun til.

Variabel turnus

Et flertall av de ansatte i SAS har, som Ingrid, en variabel turnus. De har 11 til 12 fridager i måneden, som kan plasseres når som helst. De har krav på en frihelg i måneden. Dermed kan de i realiteten jobbe tre av fire helger. Hvis den første frihelga er i begynnelsen av en måned, og den andre er på slutten av neste måned, kan det gå sju helger med jobb på rad.

– De aller fleste av mine venner jobber åtte til fire på hverdager. Det er vanskelig for meg å holde kontakten med dem, sier Ingrid.

SAS-pilotene har i hovedsak maksimalt fem dager på rad på jobb, så tre dager fri. Man kan ha ned mot en fridag. Antall fridager avhenger av hvor mange dager man har vært på jobb.

Borte hele døgnet

Som regel er pilotene borte 24 timer i døgnet og avhengig av hotell de dagene de er på jobb.

De jobber i en slinge, som starter på Gardermoen. I løpet av fem dager kan de reise Norge på langs og til hele Europa med den flytypen de flyr.

Hvis Ingrid reiser på jobb tirsdag formiddag, kommer hun hjem lørdag kveld. I mellomtiden har hun ikke ett minutt hjemme.

– Det skjer ganske ofte, sier hun.

Hun støtter streiken hundre prosent.

– Dette er absolutt noe å streike for. Jeg synes det er kjempevanskelig å få nok tid til å opprettholde kontakten med venner, familie og kjæreste. Det er ikke tid nok, mener hun.

– Men lønna er jo så bra?

– Ja, jeg hører det. Hvis det stemmer har jeg et forklaringsproblem overfor kjæresten, sier hun. Lønna ligger litt over en norsk gjennomsnittslønn, som er rundt 550 000 kroner.

Har fast turnus

– Du kan si det slik at vi er gift med SAS. Selvsagt vil vi at SAS skal gå bra. Vi vil bare tilbake til flyspakene så raskt som mulig. Jobben vår er å fly passasjerer, det er det vi er flinke til. Men denne kampen må tas nå. Vi synes ikke våre krav er urimelige. Det er jo slik de har det i andre flyselskap. Og selskapet går ikke dårlig. Det går faktisk veldig bra, sier Lars Magnus Kirkhus til FriFagbevegelse.

Han er styremedlem i Norske SAS-flygeres Forening, som er i konflikt med SAS og streiker på dag nummer to lørdag. Lars Magnus er heldig. Han er blant mindretallet som har fast turnus, som de aller fleste av kollegaene i andre selskap.

– Det er en del av jobben min å være mye borte, og jeg er heldig som vet når jeg har fri. Det vil si at hvis jeg blir bedt i en konfirmasjon eller noe annet, vet jeg om jeg kan gå eller ikke. Det er jo det vi ønsker at flere piloter i SAS skal få muligheten til, sier Lars Magnus.

Island

Søndag morgen skulle Lars Magnus egentlig gått på jobb, for å fly til Keflavik. Han ville kommet hjem natt til fredag, hvis det ikke hadde vært streik.

– Det er helt greit at vi har skiftarbeid med lange dager og at vi må bo på hotell. Men forutsetningen må være at vi vet når vi skal jobbe – når vi kan regne med å være hjemme igjen. Slik er det ikke i dag for veldig mange av våre piloter, sier han.

– Selv datterselskapet til SAS i Irland har denne ordningen med fem dager på og fire dager av. Så vi forstår ikke helt at det er for dyrt når vi ønsker det, men underleverandører har dette, poengterer han.

Lars Magnus har alltid drømt om å bli pilot. Det var det eneste som sto i hodet hans da han vokste opp. Første gang han styrte et småfly under pilotutdannelsen i USA, var han bokstavelig talt i himmelen.

Utdannelsen kostet ham over en million kroner.

I 2011 til 2014 fløy han med Ryanair. Leid inn som selvstendig i et irsk selskap. Det var ikke noe plass å være hele karrieren, innrømmer han.

Gikk kraftig ned

I 2014 startet han i SAS.

– Jeg gikk kraftig ned i lønn, men fikk ordnede arbeidsforhold, jeg betalte skatt og var en del av det norske arbeidslivet.

Begynnerlønna var da 350 000 kroner. Nå har den steget med rundt 100 000 kroner.

Nå er han som styrmann oppe i en årsinntekt på 600 000 kroner. Uten overtid, uten tillegg, uten kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Men med diett.

– Denne streiken handler ikke om lønn, men om forutsigbarhet, At vi vet når vi skal jobbe og når vi skal ha fri. Og for at vi har en forutsigbar karrierevei i eget selskap. Vi vet at vi har en god lønn sett i forhold til det norske samfunnet. Men vi er på bunnen av de 18 største selskapene i Europa, og vi må nesten sammenligne oss med andre piloter, mener Kirkhus.

Får mye støtte

Ståle Sandstad har jobbet som pilot i SAS i 33 år. Lørdag sto han på stand utenfor Folkets hus i Oslo. Han møtte mange hyggelige mennesker og føler at støtten er stor.

– Vi kjemper for en verdig arbeidstid og en verdig fritid. Jeg føler at media denne gang har gitt et veldig nyansert og godt bilde av konflikten. Det gjør at folk har skjønt at det ikke er mer lønn vi streiker for, men at det har med andre forhold å gjøre, sier Ståle Sandstad.