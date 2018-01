Innenriks

På en pressekonferanse fredag ettermiddag gjentok Aarset beklagelsen over at personer som tidligere har forsøkt å varsle om Kristian Tonning Riise ikke har blitt fulgt godt nok opp.

– Etter at Tonning Riise trakk seg tidligere i uka, har saken fått en helt annen karakter. Vi har fått konkrete varslingssaker, konkrete historier fra personer som har hatt ubehagelige opplevelser. Flere har dessverre har forsøkt å varsle tidligere. De er ikke fulgt opp på en skikkelig måte. Det er både Unge Høyre og jeg veldig lei oss for. Det har vært en alvorlig svikt, sier Aarset.

– Riise har det vondt

Riise har heller ikke fortalt Sanner og Aarset den fulle og hele sannhet, ble det påpekt på pressekonferansen.

– Dette er et tillitsbrudd. Han skulle fortalt mer av sannheten, sier Aarset.

Generalsekretæren informerte om at Riise blir ivaretatt av venner, og at han har det vondt.

– Ikke dokumentasjon

– Dere er nå kjent med eldre varsler som går tilbake til 2013. Hvem har visst om disse? Har andre i ledelsen i Unge Høyre visste om disse?

– Vi prøver å finne ut hvor den svikten har vært. Så har vi ikke alle svar på det akkurat nå, sier Aarset til Dagsavisen.

– Et sentralt spørsmål her er hvordan han kunne bli valgt som Unge Høyre-leder når man har varslingssaker tilbake til 2013?

– Da vil tidligere valgkomité si at de har ikke funnet dokumentasjon på at det har vært forhold som tilsa at han ikke skulle bli valgt eller gjenvalgt, sier generalsekretæren.

Foreløpig ikke innvolvert politiet

– Dere har sagt at det er disse sakene som streker seg tilbake til 2013 som omhandler seksuell trakassering. Er det også alvorligere forhold enn seksuell trakassering?

– Det er umulig å svare på. Vi har ikke nok innsikt i historiene til det, sier Aarset.

Høyre har foreløpig ikke involvert politiet i noen av sakene, opplyser han fredag ettermiddag.

– Dere har innsikt nok i historiene til å si at det ikke er snakk om ulovligheter når det gjelder alderen på de varslene gjelder.

– Ja. Alt tyder på det, med tanke på de personene som har tatt kontakt. Men hva hendelsene består i har jeg ikke nok kunnskap om, sier generalsekretæren.

– Er det saker også fra i fjor?

– Det har jeg ikke oversikt over, sier Aarset.

– Det er ifølge deg åpenbart at han har brutt partiets retningslinjer. Hva er en vanlig reaksjon da?

– Det kommer an på alvorlighetsgraden. Men han har nå allerede gått av som Unge Høyre-leder.

Sju varsler

I alt er det kommet sju varsler denne uka. Alle som det blir varslet mot gjelder folk i Unge Høyre.

– Flere går på Kristian, men det er også andre saker. Det er for tidlig å si noe særlig om innholdet i sakene, særlig av hensyn til varslerne.

Beklager

Partiets generalsekretær vil foreløpig ikke vurdere sin stilling.

– Akkurat nå bruker jeg alle mine krefter på denne saken og på å håndtere den, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset på spørsmål fra NTB om hvorvidt det som nå kommer fram, har fått ham til å vurdere sin stilling.

Høyre og Unge Høyre erkjente i en felles pressemelding fredag grov svikt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler og beklager på det sterkeste overfor varslerne.

Også statsminister og Høyre-leder Erna Solberg (H) beklager overfor varslerne det hun beskriver som en for dårlig jobb fra Høyres side i oppfølgingen av sakene.