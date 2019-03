Flere fjelloverganger stengt på grunn av uvær

Flere fjelloverganger i Sør-Norge, blant annet Hardangervidda og Vikafjellet, er natt til lørdag stengt på grunn av uvær. Flere steder er det kolonnekjøring.

Det vil lørdag klokken 10 tas en ny vurdering på om riksvei 13 over Vikafjellet skal åpnes igjen på grunn av uværet i fjellet, melder Veitrafikksentralen Vest på Twitter natt til lørdag.

Også fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er stengt.

Riksvei 15 over Strynefjellet er stengt, melder Veitrafikksentralen Øst i like før klokken 6 lørdag morgen. Det var tidligere kolonnekjøring på strekningen.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet og på E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring.

E16 over Filefjell kan det bli kolonnekjøring på kort varsel. Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal kan bli stengt på kort varsel, melder Veitrafikksentralen.

Det var tidligere kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn på riksvei 7 over Hardangervidda, men fjellovergangen er altså nå stengt på grunn av uværet.

Blodapparat trekkes fra markedet

Et apparat som brukes til overføring av blod og andre væsker, er trukket fra markedet etter at pasienter kan ha fått seg i seg skadelige mengder aluminium.

Apparatet enFlow har blitt brukt ved de fleste sykehus i Norge. Sykehusene vet ikke hvor mange pasienter som har fått blod eller væske varmet opp av apparatet, skriver Aftenposten.

Mueller anbefaler ikke ytterligere siktelser

Spesialetterforsker Robert Mueller har fullført sin etterforskning av Donald Trump og Russland. I sluttrapporten anbefales ingen nye siktelser.

Ifølge Reuters opplyser justisdepartementet at hovedkonklusjonene fra rapporten vil bli offentliggjort samtidig med at de blir overlevert til Kongressen.

Moskeer gjenåpnet i Christchurch

Lørdag åpnet de to moskeene i Christchurch som ble angrepet under fredagsbønnen 15. mars. Familien til det yngste av de 50 drapsofrene var blant de besøkende.

Håndverkere har arbeidet intenst den siste uka for å få Noor- og Linwood-moskeene reparert etter at en gjerningsperson tok seg inn under fredagsbønnen og skjøt og drepte 50 personer og skadet like mange.

Syklonen Trevor traff Australia

Den tropiske syklonen Trevor traff nordspissen av Australia klokka 9.50 lørdag og er ventet å bli svært ødeleggende. Vinden presset opp tidevannet og med seg vindkast på opp mot 70 meter per sekund.

Trevor slo inn over tynt befolkede Northern Territory, nær byen Port McArthur i Carpentariabukta, som er helt evakuert. (NTB)