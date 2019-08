Onsdag kveld samlet flere hundre mennesker seg på Eidsvolls plass utenfor Stortinget for å si et klart nei til muslimhat. I folkemengden sto også jusstudent Muniba Ahmad (24).

– Det var kjempefint å være her, og det var godt å se at det var så mange som stilte opp, sier Ahmad.

Hun gjør det klart at hun føler seg utrygg etter angrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum.

– Det er ikke tvil om at høyreekstreme holdninger er blitt mer stuerent de siste årene, sier hun og legger til:

– Men også høyreekstrem vold brer om seg nå. Mange muslimer er rettmessig redde for sikkerheten sin.

Ahmad har vært en stemme i samfunnsdebatten lenge. Hun har skrevet en rekke avisinnlegg der hun har satt søkelyset på økende høyreekstremisme og manet til at regjeringen må få på plass en handlingsplan mot muslimhat.

Føler seg sviktet

Tirsdag uttalte Irfan Mushtaq, styremedlem i Al-Noor moskeen i Bærum, til Klassekampen at han føler seg sviktet av regjeringen og Erna Solberg.

– Det hjelper lite når regjeringsmedlemmer selv går ut og snakker nedsettende om muslimer. Man har hatt så mye fokus på islam og muslimer, men man ser ikke hva man er med på å skape. De høyreekstreme kreftene får altfor stort spillerom, sa Mushtaq.

Ahmad kjenner seg også sviktet av regjeringen.

– Det skumleste er egentlig ikke det man måtte møte av muslimhat i hverdagen, men at ledende politikere er passive når det skjer, sier Ahmad og legger til:

– Det virker som statsministeren har berøringsangst når det gjelder muslimhat. På spørsmål fra journalister om hvor flink hun har vært til å dempe hatretorikk fra egen regjering, presterer hun å svare at vi må ha anledning til å diskutere æresrelaterte utfordringer og undertrykkende mekanismer i innvandringsmiljøene.

Ahmad viser til et intervju med Erna Solberg i Søndagsrevyen på NRK.

– Alle vet da at muslimhat og innvandringskritikk er to forskjellige ting. Det er oppsiktsvekkende at hun ikke klarer å ta et uforbeholdent oppgjør med muslimhat. Her vil jeg berømme andre partier, særlig Arbeiderpartiet, som har vært klokkeklare etter terrorangrepet og gått inn for at det skal lages en egen handlingsplan mot muslimhat.

– Bekymret for framtida

Selv om Ahmad er rystet over at en moské i Norge ble angrepet, er hun ikke overrasket. Hun forteller at hun flere ganger har snakket med venner om at dette kunne skje. Etter terrorangrepet på New Zealand hadde hun en samtale med familien sin om hva de skal gjøre hvis en terrorist kommer til moskeen og åpner ild mot dem.

– Jeg har en niese og en nevø. Jeg er bekymret for framtida deres og om de i det hele tatt er trygge, sier Ahmad.

Hun oppfordrer nå alle nordmenn til å ta til motmæle mot muslimhat og stille krav til nåværende regjering:

– Som Sumaya Jirde Ali så fint formulerte det på Twitter: «Solberg-regjeringens politiske strategi har så langt vært hul fordømmelse, men ikke noe handling. Det er ikke lenger godt nok».

– Regjeringen må støtte opp under en handlingsplan mot muslimhat – vi er allerede sent ute. Trygghet for våre liv er faktisk en grunnleggende rett vi har krav på, ikke et privilegium vi pent ber om, sier Ahmad.

