Det utløste den største svenske demonstrasjonen noensinne. Nå vil SV ha lønnstakerfond i Norge

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Sverige står på sosialismens rand. Det er begynnelsen av 1980-tallet. 100.000 mennesker tar til gatene. Den største demonstrasjonen i landets historie er et faktum. Årsak: Socialdemokraterna vil, på initiativ fra Landsorganisationen (LO), innføre et system der de svenske bedriftene skal kjøpes opp av fond. De såkalte lønnstakerfondene skal kontrolleres av fagforbundene. Pengene til oppkjøpene skal framskaffes gjennom en bestemt skatt på bedriftene. Bedriftene skal altså selv få betale for å bli kjøpt opp.

Den gang ble bedrifter og næringsliv ansett som en styggedom. Nå skulle de ansatte få avgjørende innflytelse i selskapene, men forsøket ble undergravd av en voldsom borgerlig mobilisering.

Mer demokrati

Nesten 40 år senere tar SV til orde for å etablere et lønnstakerfond i Norge. I spissen står nyvalgt nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Et av hans mål er øke demokratiet på arbeidsplassene.

– Arbeiderne har en større rolle i verdiskapningen enn det de får tilbake. Etableringen av et lønnstakerfond er et viktig virkemiddel for å veie opp for dette misforholdet, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og fersk nestleder i SV, til FriFagbevegelse.

Utfallet av demonstrasjonene i Sverige på første halvdel av 1980-tallet bekymrer ikke Fylkesnes. Han velger heller å framheve det britiske arbeiderpartiet. Labour og leder Jeremy Corbyn har nemlig foreslått et eierskapsfond for ansatte. Det innebærer at alle foretak over 250 ansatte skal pålegges å sette av minst én prosent av overskuddet hvert år i et fond for ansatte.

– Labours forslag er spennende, men vi har ennå ikke konkludert med hvordan modellen for et lønnstakerfond vil se ut i Norge, påpeker SV-politikeren.

Labours tanke er at fondet skal administreres kollektivt og med begrensninger på kjøp og salg av fondseiendeler. Ansatte får både stemmerett i bedriften og en plass i styret. Som deleiere i fondet får ansatte utbetalt opp til 500 pund hvert år. Eventuelle overskudd overføres til statskassen.

Samles på færre hender

Han minner om at Norge har noen av de mest effektive arbeiderne i verden, i tillegg til at bedriftene stort sett går med solide overskudd. Men det er det kun eierne som nyter godt av.

– Vi er opptatt av at eierskapet i større grad skal reflektere verdiskapningen. Kapitalen rår mer og mer globalt, og makt og penger samles på færre hender. Arbeiderne bør både få mer og i større grad komme inn på eiersiden i virksomhetene, påpeker Fylkesnes.

Økt demokrati på arbeidsplassene er ikke bare et lønnstakerfond. For SV handler det også om å styrke samvirkeordningen, øke styrerepresentasjonen for ansatte og innføre ansattstyrte og -eide bedrifter. Ved utflagging, nedleggelse eller salg skal ansatte også ha en forkjøpsrett.

– I samfunnet ellers tar vi demokratiet for gitt, men i arbeidslivet er det en lang vei å gå før demokratiet blir velfungerende. Det er veldig toppstyrt, og eierne har en enorm makt, sier han.

– De som sitter på toppen styrer over de mange som jobber. Samtidig vet alle at verdiskapingen er summen av alle som jobber i selskapet, men det har ikke vært noen større initiativ på mange år for å styrke demokratiet på arbeidsplassene. Det har stått på stedet hvil, sier Fylkesnes.

Historiens skraphaug

Høyres Kårstein Eidem Løvaas kaller SVs utspill for «reinspikka kommunisme».

– Vedtakene i partiets næringspolitiske plattform om økt demokrati på arbeidsplassene ligger allerede på historiens skraphaug, hevder Løvaas overfor FriFagbevegelse.

Det er ikke ofte han steiler over forslag fra partiene på venstresiden. Det gjør han nå.

– I Høyre heier vi fram jobbskaperne, bedriftene og de som bidrar til verdiskapningen. Vi må ha tiltro til at bedriftene selv vet hva som er best. SVs forslag er næringsfiendtlige, mener Løvaas.

– En kollektivisering av norsk næringsliv er også en oppskrift på konkurser. Derfor sliter jeg også i dette tilfellet med å ta Fylkesnes seriøst. SV sender en torpedo inn i verdiskapningen, og ingen vil ønske å investere hvis partiet får det som de vil med denne næringspolitikken, sier han.