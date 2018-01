– Det store spørsmålet er hvordan han kunne få holde på i så mange år

Innenriks

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset opplyser søndag kveld at partiet har mottatt 21 varsler mot tolv ulike personer.

Alle varslene går på ulike former for seksuell trakassering.

Ti av varslene gjelder avgåtte Unge Høyre-leder og stortingsrepresentant, Kristian Tonning Riise.

– Det har vært en ukultur blant enkelte i partiet, sier Høyre-leder og statsminister Erna Solberg.

– Vi har sviktet

På pressekonferansen gikk Aarset gjennom alle «signaler» - bekymringsmeldinger og varsler - partiet på ulike nivåer har mottatt om Riise.

– Det store spørsmålet som vi stiller oss, er hvordan det kunne gå til at han fikk holde på i så mange år uten at det fikk konsekvenser tidligere, sier Aarset.

Han erkjenner at partiet ikke har lykkes med å skape et miljø som har vært trygt for alle.

– Vi har sviktet medlemmer i en situasjon der de trengte oss mest.

Høyres generalsekretær slår på pressekonferansen fast at det vært «rykter og bekymringer» knyttet til Riise helt siden 2013.

– Det er tatt opp med ham av flere. Han har erkjent enkelte forhold, men har hatt troverdige forklaringer og lovet bot og bedring, sier Aarset.

LES OGSÅ: Solberg frykter varslersakene skremmer unge fra politikken

Relasjoner til «en god del yngre» jenter

Gjentatte ganger mellom 2013 og 2016 er oppførselen til Riise vært tema - det dreier seg om hans omgang med alkohol, aggressiv sjekking, og manglende rolleforståelse.

Aarset bekrefter også at en del av bekymringsmeldingene dreide seg om at Riise innledet relasjoner til «en god del yngre» jenter.

– Selv om mange signaler ikke er tatt på alvor, fulgt opp eller fått den behandlingen det skulle, og selv om det åpenbart er flere ting som har gått galt i denne prosessen, så er det også sånn at en del ting har blitt håndtert bra, både i Unge Høyre og Høyre, i denne perioden. Flere saker om seksuell trakassering er håndtert både i Unge Høyre og Høyre, og har i flere tilfeller har sakene fått direkte konsekvens for det det gjelder, sier Aarset.

LES OGSÅ: Henrik Syse skal leder varslerutvalg i Høyre

Årsaker til svikt

Han ramset opp flere mulige årsaker til hvorfor de mange hintene om Tonning Riises atferd aldri resulterte i en reaksjon fra verken Unge Høyre eller moderpartiet Høyre.

– Vi har hatt saker som har blitt håndtert, så har det kanskje gitt oss en følelse av at fordi vi har regelverk, og mange tilfeller har fulgt det på en god måte, så har vi trodd at vi er bedre på dette enn vi egentlig er. Men vi har åpenbart ikke stilt nok spørsmål knyttet til rykter og bekymringsmeldinger.

– I flere tilfeller er konkrete varsler ikke fulgt opp. Og fordi vi i mange tilfeller ikke har skrevet ting ned, så har mangel på skriftliggjøring - at vi har vært redde for å skrive slike ting ned - gjort det vanskelig å gå videre med, sier Aarset, og peker på en tredje mulig årsak:

– Nære relasjoner mellom dem som har mottatt varsler, og dem det er varslet om, kan være en årsak til at varselet ikke er fulgt opp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Hardt ut mot Tonning Riise

Stortingsrepresentanten fra Hedmark kunngjorde i en Facebook-melding sent på kvelden onsdag 10. januar at han trakk seg som leder i Unge Høyre.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd, skrev han, og poengterte at det ikke forelå noen varsler mot ham:

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler, og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det.

Aarset understreker på pressekonferansen at de sørger for å bistå Tonning Riise, og sørger for at han har folk rundt seg. Aarset går imidlertid også ut med kritikk av Tonning Riise.

Etter å ha redegjort for hvordan partiet har håndert saken siden november, der han blant annet beklager at partilederen ikke ble informert tidligere, sier Aarset:

– Kristian Tonning Riise tar selv regien ved å offentligjøre sin avgang sent ondag kveld 10. januar. Det var ikke i tråd med enigheten vi i utgangspunktet hadde med ham om offentliggjøring.

Også på forrige pressekonferanse der Høyre redegjorde for status for saken, ble det rettet hard kritikk mot den avgåtte Unge Høyre-lederen. Fungerende leder i ungdomsorganisasjonen, Sandra Bruflot, sa klart at Tonning Riise har snakket usant ved flere anledninger når han er blitt spurt om rykter om sin oppførsel.

LES OGSÅ: – Dette er et tillitsbrudd. Han skulle fortalt mer av sannheten

Sentralstyret informert i dag

Dagsavisen er kjent med at Høyre søndag gjennomførte et sentralstyremøte, der medlemmene er informert om status i de mange varslersakene i partiet i kjølvannet av Tonning Riise-saken.

Årsaken til at partiet innkaller til pressekonferanse søndag kveld, er at statsminister Solberg mandag reiser til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos.

På pressekonferansen er Solberg klar:

– Dette er saker vi kommer til å jobbe med lenge. For meg er det vondt å vite at unge mennesker som har ville drive med politikk i vårt parti, har opplevd slike ting, sier Høyre-lederen, og gjentar et av generalsekretærens poenger:

– Vi har sviktet i arbeidet vi skulle gjort for å skape et trygt politisk miljø.

Her et knippe av Dagsavisens artikler om varslerskandalen i Høyre:

• Høyres tidligere generalsekretær Lars Arne Ryssdal ble varslet om seksuell trakassering og ville støtte en politianmeldelse, men sier saken stoppet opp da jentene fryktet de ikke ville bli trodd

• Unge Høyre-leder: Rykter om Tonning Riise kan ha blitt tolket som en del av en maktkamp

• Aftenposten: To fylkeslag hindret Unge Høyre-leder i å være alene med jenter

• Kristian Tonning Riise hevdet onsdag at det ikke foreligger varsler mot ham. Likevel valgte han å trekke seg som leder av Unge Høyre

• Unge Høyre-leder kunngjør på Facebook at han gir seg: – Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min er det mye jeg er stolt av, men det er også flere ting jeg skulle ønske at var ugjort