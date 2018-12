– Det rokker ved veldig sterke tradisjoner hos mange nordmenn når enkelte velger å ikke spise kjøtt i jula.

Dette sier Mia Frogner til Dagsavisen på julaften. Jula tilbringes med familien som er opptatt av å ivareta juletradisjoner.

Det er enda noen timer til julemiddagen skal serveres. I år er det ikke Frogner som står for matlagingen, men de tidligere årene har det vært verken ribbe eller pinnekjøtt på menyen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vegansk julemiddag

Frogner ble vegetarianer da hun var 18 år og for to og et halvt år siden ble hun veganer. Rundt to prosent av den norske befolkningen velger vegetaralternativ på julekvelden i følge en undersøkelse gjort av Matprat i fjor.

– Mamma var veldig opptatt av at alle skulle spise god mat på julaften og hun visste ikke helt hva hun skulle lage til meg. Men det ble fort en naturlig del av jula og det har egentlig vært veldig fint, fordi da er alle på kjøkkenet og lager mat samtidig.

– Har du noen gang følt deg ensom eller fått negative reaksjoner for å ha spist vegansk i jula?

– Nei! Eller, jeg har jo fått spørsmål som: «Du skal ikke ha litt ribbe da?» Men det har ikke vært noe negativt utover det.

– Lillesøsteren min er også veganer. Vi må alltid lage litt mer av den veganske julematen vår, fordi de andre også vil ha, sier hun og ler.

Nøttestek og rista rosenkål er faste favoritter på middagsbordet i jula. Foto: Mia Frogner/Greenbonanza.com

Les også: – Det er mange veier inn i rusen og mange veier ut

Blogger og miljøambassadør

Mia Frogner jobber som rådgiver i kommunikasjonsbyrået Trigger. Siden 2014 har hun drevet bloggen greenbonanza.com. Der deler hun grønn matglede og oppskrifter. Green Bonanza er hennes første bok og full av vegetarianske oppskrifter.

For to måneder siden ga hun ut boka Grønnere. Boken er en oppfordring til å prøve det nye, i følge Frogner. Og kanskje viktigst av alt: Den er en oppfordring til å dele, lage maten sammen og skape matminner sammen med andre. Passende nå i jula, med andre ord.

Frogner ble også nylig annonsert som en av miljøambassadørene for Oslo kommune i forbindelse med at Oslo er Europeisk miljøhovedstad i 2019. Hun vil sammen med noen andre utvalgte osloborgere dele sine tips for grønne løsninger.

– Det er veldig kult. For meg handler Green Bonanza like mye om miljø som mat.

Kommentar: God blot, alle i hop! (Lars West Johnson)

Grønn jul

Frogner er nemlig opptatt av å feire en såkalt grønn jul. Det handler ikke kun om maten, men alt annet rundt.

– Jeg prøver å roe ned julehysteriet og heller ivareta de hyggelige stundene. Jeg prøver å være bevisst på hva vi handler og lager mange av julegavene selv, sier hun og legger til:

– Mye av juleforberedelsene handler om å skrive om vegansk julemat på bloggen og hjelpe folk med julematforberedelser. Det er veldig hyggelig å støtte folk som lager vegansk julemat for første eller tiende gang. Det er et fellesskap.

Fikk du med deg denne? – Fantastisk at det finnes så mange gode mennesker der ute

Tips til en grønnere jul

For å få en grønnere jul, fokuserer Frogner på tre ting: hva hun spiser, hva hun gir bort som gave og hvor hun eventuelt kjøper det som gis bort. Hun er opptatt av å støtte små lokale aktører der det er mulig.

– Det er viktig å huske på at det er mange måter å lage vegetariansk og vegansk julemat. Noen gjør det veldig enkelt og kjøper ferdige veggispølser – man trenger ikke å gå fullt ut. Nøttestek er ikke vanskelig å lage: alt skal jo i samme røra. Har du gjort det et par ganger, så går det ganske fort. Et tips er å lage to når du først er i gang, så har du mat utover i jula.

Så, hva spiser man egentlig på julaften som vegetarianer eller veganer?

Tidligere julaftener har Frogner hatt nøttestek, vegisterkaker, rista rosenkål, rødkål, soppsaus og poteter. Så er det grøt på dagen og riskrem til dessert. Rett og slett, vanlig julemat, bare grønnere.

Les også: Slik får du julematen til å vare

– Datteren min oppdras vegansk

I år feirer familien jula med et ferskt familiemedlem: Frogners tre uker gamle datter. De siste ukene har debatten rundt plantebasert kosthold og barneoppdragelse spisset seg. Frogner synes debatten fort blir ufaglig.

– Datteren min oppdras i en vegansk livsstil helt til hun er stor nok til å bestemme selv, sier Frogner og utdyper:

– Jeg følger Helsedirektoratets anbefalinger, som sier at det er uproblematisk å leve på et vegansk kosthold, uansett alder.

Les også: Nordmenn vil bruke 51 milliarder kroner på julefeiringen

– Godt for både magen og miljøet

Frogner har en siste oppfordring til hvordan man enkelt kan få en litt grønnere jul:

– Om folk ikke spiser vegetariansk eller vegansk på julaften, så synes jeg at folk gjerne kan bruke en av dagene i jula på å spise litt grønnere. Kjøttforbruket går ekstremt opp i jula. Det blir mye tung mat. Å balansere det med litt plantebasert mat er bra for både magen og miljøet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!