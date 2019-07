Nyheten om at fire svenske barn kan ha dødd i leirer i Syria viser at det haster å få hjem norske barn og mødrene deres fra leirene, sier Røde Kors.

Nora Ingdal i Redd Barna sier tirsdagens sak om de svenske barna er opprørende.

– Dette viser bare at det haster å få de norske barna hjem med mødrene sine før det er for sent. Det viktige nå er barna som er igjen i al-Hol, der det er livsfarlige tilstander. I leiren, som huser over 70.000 mennesker, har heten de siste ukene vært drepende med rundt 40 grader og sykdommer som sprer seg raskt. Det er mangel på mat, vann og helsehjelp og særlig farlig for de minste barna, sier Ingdal i en epost til NTB.

Hun legger til at organisasjonen i flere måneder har advart og sagt at barn av IS-foreldre står i fare for å dø som følge av den politiske tautrekkingen mellom regjeringspartiene.

Vil ikke spekulere

På spørsmål om hva norske myndigheter foretar seg for å få norske barn hjem fra Syria og hva som er status i dette arbeidet, viser statssekretær Marianne Hagen (H) i Utenriksdepartementet til de fem barna som ble hentet hjem i begynnelsen av juni og sier blant annet følgende:

– Vi har sagt at vi ville prioritere de foreldreløse barna som er de aller mest sårbare. Hentingen av de fem barna var en krevende operasjon som det var nødvendig at ikke ble kjent. Hvis den hadde vært kjent, ville det satt barna i større fare, og det ville økt risikoen for at vi ikke skulle klare å hente dem trygt til Norge. Derfor kommer vi ikke til å spekulere rundt eventuelle andre operasjoner fremover.

Hagen sier UD har nær kontakt med andre nordiske og europeiske land som har borgere i Syria og at det er etablert et nordisk samarbeid på det konsulære området.

– I denne saken har det vært løpende samarbeid i lengre tid. Vi har kontakt både på politisk nivå og på embetsnivå, forteller hun.

Hagen sier videre at departementet ikke er kjent med at norske borgere skal ha mistet livet i flyktningleirer i Syria.

Ropstad tror på løsning

Barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sa torsdag forrige uke at han har tro på en løsning for resten av Syria-barna.

Hva som skal skje med barna etter norske IS-krigere i Syria, og mødrene deres, er en av de største pågående stridssakene i regjeringen. Mens Kristelig Folkeparti (KrF) krever at både barna og mødrene skal få returnere til Norge, står Frp steilt på at IS-mødre ikke får returnere. Dersom barna skal hjem, må foreldrene si fra seg foreldreretten.

– Vi har vist at vi kan finne gode løsninger for å hente hjem de foreldreløse ungene, så jeg tror vi også vil finne en løsning for resten, sa han til NTB om samtalene innad i regjeringen.

– Vi er opptatt av å finne en løsning for de eksisterende ungene så raskt som mulig, sa Ropstad.

Mellom 30 og 40 barn

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anslo i våres at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria. Bortsett fra de fem barna som kom til Norge i begynnelsen av juni, har de ikke endret det anslaget.

– Det er ingen flere som har kommet til Norge, så etter at de fem kom hjem, er tallet mellom 30 og 40, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NTB.