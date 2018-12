– Det handlet om å få jula til å gå over så jeg kunne drikke

Jul er ikke bare lukten av nybakte pepperkaker og myke pakker under treet. Det er også akevitt til ribba, øl til pinnekjøttet og et glass vin til riskremen. Desember er den måneden i året det selges mest alkohol i Norge. Nærmere bestemt 2,7 millioner liter i ren alkohol, viser tall fra alkovettorganisasjonen Av-og-til.

For Julie Winge (48) var alkoholrusen høydepunktet i høytida så vel som hverdagen i de nærmere 30 årene hun levde som alkoholiker.

– Det handlet om å få jula til å gå over så jeg kunne sette meg ned og drikke igjen, sier Winge.

Ung debut

Hun er skuespiller og datter av regissør Stein Winge. Når Dagsavisen møter henne i et snøkledd Oslo, har Julie Winge vært edru i fem år. Drøyt to år er gått siden hun sto fram som alkoholiker for offentligheten. Siden den gang har hun gitt ut bok, og hun reiser nå landet rundt for å holde foredrag om alkoholisme for skoleelever.

– De fleste er berørt av rus på en eller annen måte, sier Winge.

Selv har hun to barn. Yngstemann er 13 år, like gammel som Winge var første gang hun drakk alkohol. Hun er overbevist om at alkoholisme er genetisk, men mener det er lite hun eller andre foreldre kan gjøre for å hindre at barna får et usunt forhold til alkohol.

– Ungdommen gjør som de vil, så min forebygging går ut på å la være å gi barna mine kjeft. Rus er ikke helsefarlig i ung alder. Det som er farlig, er konsekvensene av rus. At du drita full sovner i en grøft eller blir voldtatt på vei hjem fra fest. Hvis det skjer mine barn, vil jeg at de skal ringe hjem. Det gjør de ikke hvis de vet at de får kjeft, sier Winge.

Julie Winge var alkoholiker i nærmere 30 år. I dag er hun edru og reiser rundt på skoler for å snakke med videregåendeelever om rus. Foto: Mimsy Møller

Drikker mer i ferier

Én av tre nordmenn drikker alkohol minst en gang i uka, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Unge mellom 16 og 24 drikker mest, mens de eldste på over 66 år drikker oftest.

Det finnes ikke undersøkelser som viser alkoholbruken vår i jula, men ifølge rusforsker Ingeborg Rossow ved Folkehelseinstituttet (FHI) er det grunn til å tro at ikke bare salget, men også konsumet, er ekstra høyt i disse dager.

– Vi vet at alkoholkonsumet er høyere i helger og rundt ferier og høytidsdager. Det er derfor rimelig å anta at konsumet vårt er høyere i juletiden enn de fleste andre deler av året, sier Rossow.

Tallene vekker bekymring hos generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til.

– Jula er en familiehøytid, og vi vet at mange barn har dårlige minner fra jula fordi de voksne rundt dem drikker mye alkohol, sier hun.

Ifølge Eriksrud opplever barn drikking som et problem lenge før de voksne.

– Voksne endrer atferd mye tidligere enn de merker selv, og det vi gjerne ser på som positive effekter av å drikke alkohol, som at vi blir mer utadvendte og høylytte, kan oppleves som skummelt og utrygt for barn.

Hun maner foreldre til å tenke gjennom hvor mye de vil drikke med barn til stede før juleselskapene setter inn.

– Den samtalen bør du ta både med deg selv og andre voksne rundt seg, for når du først er nedi det første vinglasset, er det lett for at grensene forskyver seg, sier Eriksrud.

Oppfordrer til hvit jul

Julie Winge tror på sin side at grensene forskyves allerede i det øyeblikket man forbereder seg på å drikke. Av den grunn mener hun alle burde holde seg edru i jula.

– Idet du begynner å drikke, blir barna i veien. Da har du lyst til å sitte lenger rundt middagsbordet før du skal gå rundt juletreet. Du trer inn i et annet rom personlighetsmessig og blir et voksenmenneske på en barnedag, sier Winge.

Hennes beste råd til pårørende er å akseptere realiteten og å ta hensyn til seg selv framfor alkoholikeren.

– Du kan ikke stoppe en alkoholiker. Hvis en i familien blir full på julaften, så plasser ham eller henne i et hjørne og fokuser på noe annet.

For Winges del blir det trolig en hvit høytid i dobbelt forstand, og i år er det ikke vinglasset hun gleder seg mest til.

– Vi skal feire jul her hjemme på Nesodden med foreldrene mine og søsknene mine på besøk, og romjula tar vi i Hemsedal. Det blir høydepunktet.