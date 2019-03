Av Jo Moen Bredeveien og Bjørn S. Kristiansen

– Det som nå er avdekket, er at det finnes en direktelinje, en hotline, mellom First House og SMK.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes viser til sms-utvekslingen mellom statsminister Erna Solberg og andre ansatte ved Statsministerens kontor, og Sigbjørn Aanes, partner og seniorrådgiver i pr-byrået First House, som Dagsavisen offentliggjorde i forrige uke.

Han mener kommunikasjonen viser et «skandaløst samrøre» mellom regjeringen og pr-byrået.

Tette bånd

Da det ble kjent at Sigbjørn Aanes tok ut ferie for å hjelpe den permitterte justisministeren Tor Mikkel Wara, søkte Dagsavisen innsyn i sms-kommunikasjonen mellom SMK og Aanes.

Saken er delikat: Sammen med Aanes tok hans kollega Ole Berget ut ferie for å hjelpe Wara. Ikke bare får justisministeren hjelp av to pr-rådgivere – begge jobber i First House, der Tor Mikkel Wara jobbet før han ble justisminister. Aanes kom til First House rett fra stillingen som statssekretær for pressesaker ved SMK, og har lenge vært en av Erna Solbergs mest betrodde rådgivere. Berget gikk rett fra stillingen som statssekretær i finansdepartementet til First House.

Bruken av eksterne rådgivere og de tette båndene mellom First House og regjeringen Solberg som kommer fram i tekstmeldingene, er et «nytt bunnpunkt i regjeringens» forhold til First House, mener Moxnes.

«Svingdørsregjeringen»

Fredag 15. mars skrev Sigbjørn Aanes en sms til kommunikasjonssjef Trude Måseide ved SMK og Rune Alstadsæter, som overtok jobben til Aanes som statssekretær for pressesaker ved SMK:

«Rune og Trude: det kommer ut nå at Ole og jeg er med Mikkel. Tore har kilder. Vi sier ikke noe. Ole og jeg fikk innvilget ferie fra i går. Dette gikk det ut melding om internt i dag tidlig.»

«Fint det. Mener uproblematisk», svarer Måseide.

Dette er spesielt graverende, mener Moxnes.

– Det er en skandale. Hvorfor Måseide gir sin positive vurdering av saken direkte til Aanes? Og hva som er blitt sagt i telefon, vet ingen, sier han.

Vi har lenge visst at regjeringen er en svingdørsregjering, sier Moxnes.

– Den henter ministere og rådgivere direkte fra First House og andre pr-byråer, og avgir stabssjefer, taleskrivere og statssekretærer, sier han.

Denne svingdøra svekker folkestyret og gir mer makt til de som har penger, mener Moxnes.

– Vi kan ikke ha det slik. Den direktelinja som kommer fram i disse tekstmeldingene må kuttes umiddelbart, sier han.

Utfordrer Erna

Statsminister Erna Solberg møter i dag i Stortingets spørretime. Da vil Moxnes utfordre henne på det han kaller «denne oppsiktsvekkende rolleblandingen» som kommer fram i tekstmeldingene.

– Og jeg vil spørre om Erna vil ta initiativ til å kappe direktelinja mellom regjeringa og First House. Dette er et nytt nivå nå, et nytt bunnpunkt, i det denne saken, sier han.

– Det virker som om det er et prinsipp at det til enhver tid skal være statsråd eller statssekretær fra First House i Ernas regjering. Slik kan vi ikke ha det, sier Rødt-lederen.

Rødts tiltak mot påvirkningsagentene

* Rødt innførte sitt eget møte- og lobbyregister da deres forslag om krav til et slikt register ble nedstemt i Stortinget.

* Partiet ønsker åpne kundelister for statsråder og statssekretærer. Saken ble nedstemt i Stortinget, men er nå til utredning i regjeringen. Rødt vil løfte forslaget på nytt, lover Moxnes.

* Regjeringen har ønsket å begrense offentlighetens tilgang til statsrådenes kalender. Rødt kjemper imot forslaget.

* Rødt vil offentliggjøre mer informasjon automatisk, og at alle offentlig eide bedrifter skal praktisere offentlighet. Som prinsipp bør alle offentlige dokumenter som ikke inneholder sensitive opplysninger være gratis og tilgjengelig.