Roger Grosvold

Julaften er det mange som må grave dypt og hente frem sitt beste falske smil mens de takker for en gave som strider mot alt de har kjær og interesse av. For mellom gavene som vi har hatt ølverst på listen, sniker det seg inn produkter som kan være helt uinteressant, noe man har fra før eller det passer ikke.

Men dersom du tenker å bytte inn gaven mot noe du virkelig setter pris på, kan det være en fordel å vite at det er forskjell på bytterett i forhold til om gaven er kjøpt i fysisk butikk og de som er kjøpt på nettet. I norske nettbutikker har du automatisk 14 dagers angrerett, mens fysiske butikker ikke har plikt til å gi deg pengene tilbake eller bytte inn mot noe annet.

– Det er ingen rettighet å få byttet julegaver, det er en ekstraservice butikkene normalt tilbyr. Sjansen for å få byttet julegaven øker derfor hvis man er tidlig ute og varen er uåpnet, sier direktør Bror William Stende, direktør for Virke faghandel, i en pressemelding.

Han legger til at fornøyde kunder kanskje handler noe annet når de først er innom butikken.

– Kanskje burde vi bli enda flinkere til å bytte julegaver vi ikke trenger eller ikke kommer til å bruke, slik at vi ender opp med ting vi kun har bruk for. Det er bra for miljøet også, fortsetter Virke-direktøren.

