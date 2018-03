Innenriks

Av Kenneth Lia Solberg og Aslak Borgersrud

Etter et år som har vært preget av Metoo-kampanjen, seksuell trakassering, overgrep og politikere som har gått av, var det stor spenning knytta til årets 8. mars-tog i Oslo.

I 2017 var det rekord-oppmøte med over 10.000 demonstranter på Youngstorget, da Ulrikke Falch fra Skam og Sofia N. Srour fra De skamløse jentene var blant hovedtalerne.

På årets 8. mars fylte deg seg også opp.

– Det er jo helt fullt på torget, sier Hanne Størset i 8.-marskomiteen til Dagsavisen når appellene er i gang.

– Hvordan ser det ut i forhold til fjorårets rekordår?

– Det er kanskje litt færre i år, men det er jo fullt torg, svarer Størset like før Dagsavisen går i trykken.

Selv gikk hun i tog bak parolene: «Prostitisjon er slaveri» og «pornofri barndom – nettpornofilter nå.

Mange av dem som hadde møtt opp på Youngstorget hadde med seg Sumaya Jirde Ali-plakater som de holdt opp foran ansiktet, til støtte for den 20 år gamle muslimske samfunnsdebattanten som trakk fra flere arrangementer etter gets og trusler, mens som ombestemte seg og holdt appell i Bergen likevel.

Ba Søviknes gå av

Komiker og skuespiller Trine Lise Olsen var blant appellantene i år.

Hun presenterte #meetoo med en enkelt ord: samtykke, og rettet sterk skyts mot olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og det faktum at han er tilbake i toppen av norsk politikk 17 år etter at han hadde sex med en 16 år gammel jente, som hevder Søviknes den gang forgrep seg på henne.

– Det er en hån for alle oss som har opplevd overgrep at Søviknes har ministerplass, sa hun og ba ham gå av.

Søviknes ønsker selv ikke å svare på oppfordringen.

– Terje Søviknes har gjentatte ganger de siste 17 årene på det sterkeste beklaget det som skjedde, senest i intervju med Aftenposten/BT 3.mars. Terje Søviknes vil ikke gi ytterligere intervjuer nå, og viser til sine uttalelser i intervjuet med Aftenposten/BT, skriver politisk rådgiver i olje- og energidepartemenet til dagsavisen i en e-post.

I tillegg holdt Sara Bell fra Fagforbundet, samfunnsdebattant Nora Mehsen og Delaram Dashti fra Kvinner opplyser, taler på Youngstorget.

Paroler om metoo og Iran

Den største hovedparolen i årets tog var altså «#metoo – fra taushet til kvinnekamp!».

Totalt var det 26 vedtatte hovedparoler i år.

Parolene ble vedtatt på et parolemøte den 10. februar, som tradisjonen tro ble dramatisk. I år var det et forslag fra PION – Sexarbeidernes Interesseorganisasjon og FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold som skapte mest debatt, men parolen «Sexworkers + transrights = feminism» ble ikke vedtatt.

Her er årets paroler:

#metoo – fra taushet til kvinnekamp!

Støtt demonstrantene i Iran, ned med det kvinneundertrykkende presteregimet i Iran

Oppholdstillatelse til alle ofre for menneskehandel

Kvinner for fred. Stans norsk våpeneksport og militarisering av Norge (Kvinnefronten)

Frihet også for verdens rullende kvinner! La oss delta og bidra på lik linje som alle andre

Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur!

Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid!

Det er lov å være stygg – Stopp skjønnhetstyranniet (Jentefronten)

Vi er halvparten av historiene

Frihet til å være seg selv – nei til kjønnsstereotypier

Sex uten samtykke er voldtekt – vi krever samtykkelov!

Byrden over på voldsutøver – bruk omvendt voldsalarm!

Havarikommisjon for partnerdrap

Pornofri barndom – nettpornofilter nå!

Prostitusjon er slaveri – styrk sexkjøpsloven og hjelpetiltakene

Kvinnekamp er klimakamp / klimakamp er kvinnekamp

Fellesskap mot incest og seksuelle overgrep

Nei til surrogati. Livmor er ikke en handelsvare (Kvinnefronten)

Barselrevolusjonen: Dette er vårt siste varsel, nå vil vi ha bedre barsel

Kvinner over hele verden krever selvbestemt abort og prevensjon!

8-timersdagen 1918 – 6-timersdagen 2018!

Pensjonskamp er kvinnekamp – forsvar offentlig AFP.

Lønnet arbeid til alle – praksisarbeid er slavearbeid!

Ikke shoppe vakter – hele og faste stillinger nå

Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker

Styrk kvinnekampen – øk støtten til kvinneorganisasjoner (Kvinnefronten)