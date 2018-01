Derfor må Siv Jensen i ilden i dag

Innenriks

I dag er det høring i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité om finansminister Siv Jensens (Frp) håndtering av omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Konflikten endte med at Meyer i november i fjor måtte gå av som SSB-direktør.

– Kjernespørsmålet er om det er versjonen til Christine Meyer som er riktig, eller om det er versjonen finansminister Siv Jensen (Frp) har levert som er riktig, sa leder av komiteen Dag Terje Andersen til pressen før den åpne høringen i Stortinget i dag.

To versjoner

Etter å ha stilt spørsmål i to omganger sitter kontrollkomiteen igjen med to motstridende versjoner om omorganiseringen i SSB. Kontroll- og konstitusjonskomiteens oppgave er å passe på at regjeringen handler i tråd med Stortingets vedtak, så det er finansminister Siv Jensen komiteen har sendt brev til.

– De andre aktørene kan jo ikke vi sende brev til. Da er den eneste måten vi kan få oversikt på å holde en åpen høring, sier Andersen.

Så hva er de to uenige om?

– Meyer hevder de har hatt støtte langt ut i prosessen til veldig omfattende endringer i Statistisk Sentralbyrå. Mens Siv Jensen hevder at de lenge var skeptiske til omfanget av endringene som pågikk. Det er to helt forskjellige syn, sier Andersen.

Omdiskutert omorganisering

Bakgrunnen for konflikten er en omorganisering i byrået. Flere forskere ble opprørt over at de skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen mot sin vilje. En av disse var Erling Holmøy, som er kalt «innvandringsregnskapets far».

Etter massiv debatt i mediene om prosessen, og flere møter hos finansministeren, fikk daværende SSB-direktør Christine Meyer 9. november beskjed om at hun ikke lenger hadde Siv Jensens tillit.

Etter dette har de to forklart seg ulikt om hva som har vært prosessen som ledet opp til Meyers avgang.

Blant de omdiskuterte samtalene mellom departementet og Meyer er en telefonsamtale i slutten av oktober. Meyer mener at Finansdepartementet i denne telefonsamtalen ba henne spesialbehandle Holmøy. Ifølge Jensen handlet samtalen i hovedsak om å finne mulige tiltak i den krevende situasjonen som var oppstått.

Støtte til prosessen?

– Jeg ser fram til at jeg får forklart meg, sa Meyer til NTB i går.

Hun viser til at saken for henne handler om å sikre SSBs fremtidige uavhengighet, om å gjøre det lettere for ledere i staten å omstille, og om behovet for å ha en arbeidsgiverpolitikk som «ivaretar ledere i staten på en skikkelig måte».

Jensen på sin side har fastholdt at departementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen grundig, og at hun gjentatte ganger uttrykte sterk bekymring for den.

Noen spørsmål som komiteen vil søke å få svar på i løpet av dagen er:

* Hadde Meyer grunnlag for å føle støtte til en omstillingsprosess mange oppfattet som ganske dramatisk?

* Eller er det slik, som man kan få inntrykk av fra Siv Jensen, at det har vært skepsis til prosessen hele veien?

* Har SSBs faglige uavhengighet blitt utfordret?

* Hva utløste at statsråden ikke lenger hadde tillit til Meyer?

I tillegg kan VG i dag fortelle at Siv Jensens nærmeste medarbeider endret et sentralt SSB-referat etter at Meyer gikk av. Det ser Andersen på som problematisk.

– Hvis det har vært et omfattende referat, så er det spesielt at et referat blir endret etter at en av aktørene har sluttet i jobben sin, og ikke kan gi sin kommentar til det endrede referatet. Men jeg føler meg ganske sikker på at vi i løpet av dagens skal komme mer under huden hva som egentlig har skjedd her, sier komitélederen.

– Burde vært stoppet

Høringen startet med at LO og NHO fikk uttale seg om prosessen, som aktører som er svært avhengig av data fra SSB i forbindelse med de årlige lønnsoppgjørene.

Begge problematiserte den omorganiseringsprosessen som Meyer satte i gang, og mente at finansminister Siv Jensen burde grepet inn tidligere.

– Vurdert i ettertid burde ikke denne prosessen fått lov til å holde på så lenge, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til kontrollkomiteen.

Partene var også enige om at omorganiseringen potensielt kunne sette viktig analysearbeid i SSB i fare.

– Det er min vurdering at Meyer har vist en svak forståelse for samfunnsoppdraget, sa sjefsøkonomi LO Roger Bjørnstad i høringen.

Meyer skal svare komiteen i høringen kl. 15.30 i dag, mens finansminister Siv Jensen kommer først klokka 18.00 i kveld.

