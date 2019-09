De fleste har hørt den karakteristiske latteren til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Fem dager før valget er det en ganske trygg spådom at latteren kommer til å sitte løst på Senterpartiets valgvake.

Her er fem grunner til nettopp det.

Senterpartiet ser ut til å gjøre et brakvalg, om målingene holder helt inn. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Les også:Ap reddes av rødgrønne venner

1.Ligger an til å bli valgets vinner

Trenden på målingene nå viser et Senterpartiet på rundt 15 prosent. Du kan selv se en oversikt over meningsmålinger gjort for hele landet på valgforsker Bernt Aardals hjemmeside, og sammenstilte målinger på nettstedet Poll of polls (se grafikk nederst i saken).

Blir det valgresultatet kan Sp feire en oppgang på 6,5 prosentpoeng fra forrige lokalvalg og vil også være det partiet med størst fremgang dette lokalvalget sammenlignet med resultatet i 2015.

Men ikke nok med det...

Les også:Vedum i fyr og flamme

2. Går mot sitt beste kommunevalg noensinne

Holder Vedum & co formen fram til valgdagen 9.september slår de fort sitt beste valgresultat i et kommunevalg.

Partiet fikk 11,6 prosent oppslutning i kommunevalget i 1995, da de surfet på nei til EU-bølgen etter folkeavstemningen i 1994.

Nå kan altså rekorden knuses.

Les også PORTRETT: Ulvedødaren Trygve Slagsvold Vedum

I 2016 vedtok regjeringen og Arbeiderpartiet å legge ned flystasjonen på Andøy etter forslag fra forsvarssjefen. Sp gikk i mot, og gjorde et brakvalg i kommunen i 2017. Slik ligger det også an dette lokalvalget. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

3. Kan bli kongen av Nord-Norge

Ifølge en beregning gjort av Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT) for VG, kan Senterpartiet få ordføreren i ordførervervet i 38 av 80 nordnorske kommuner.

I Nordland har nedleggelsen av flybasen på Andøya skapt sterke reaksjoner. Regjeringspartiene og Ap sto sammen om vedtaket, mens Senterpartiet stilte seg utenfor.

En fersk fylkesmåling fra NRK viser nå at Senterpartiet er Nordlands største parti med en oppslutning på 25,6 prosent.

Les også: Trygve Slagsvold Vedum om Arendalsuka: – Statsfinansiert elitefest

Les også: – Ikke kødd med Oslo, Trygve!

For første gang på 24 år ser det ut som at Senterpartiet får minst et sete i Oslo bystyret etter et lokalvalg.

4. Klart for comeback i Oslo

Sp har ikke vært i bystyret i Oslo siden brakvalget i 1995, men i minst tre målinger i sommer er Senterpartiet representert i bystyret til høsten – to av dem har vært med én representant.

I den siste, som ble gjort av Opinion for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Fagbladet, var partiet inne med to representanter.

Det er altså ikke bare i distriktene Sp gjør det bra.

I en del av de mellomstore byene er Sp attpåtil med og kjemper om ordførerkjedene. I følge Nationen er Ap-bastionen Gjøvik en av byene hvor Sp kan få ordføreren.

Fikk du med deg denne?: Støre mener Vedum er en populist

Frp-leder og finansminister Siv Jensen reiser i disse dager land og strand rundt i valgkampinnspurten. Onsdag gikk turen til Bergen, hvor Frp sliter med at velgerne flykter til Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

5. Slår Siv ned i støvlene

På kommunevalg-målingene har Senterpartiet befestet posisjonen som Norges tredje største parti.

I hele 2019 har snittet av målingene vist at Senterpartiet er større enn Fremskrittspartiet.

Les også: Frp går mot katastrofevalg i storbyene