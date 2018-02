Derfor kan han godta samordnet oppgjør

Innenriks

For første gang på ti år kan LO ende opp med å gå inn for et samordnet oppgjør, meldte NTB i går. Bakgrunnen er at LOs inntektspolitiske utvalg skal ha blitt enige om en slik anbefaling til LOs sekretariat.

Det betyr at LO vil føre forhandlingene på vegne av alle forbundene, i stedet for at Fellesforbundet fører an med industriarbeiderne.

Med det får ikke Fellesforbundet, med Jørn Eggum i spissen, viljen sin i år.

Må løfte reise, kost og losji

Overfor Dagsavisen i januar sa Eggum at et enstemmig forbundsstyre var tydelig på at dette spørsmålet ikke kunne løses gjennom et samordnet oppgjør.

– Det er ikke av vond vilje, men fordi vi mener et forbundsvist oppgjør på best mulig måte vil ivareta våre medlemmers interesser, sier Eggum.

Dagsavisen lyktes ikke med å få en kommentar fra Eggum i går.

Ett av Fellesforbundets hovedargumenter mot et samordnet oppgjør har vært viktigheten av å løse spørsmålet knyttet til reise, kost og losji. For å spare utgifter knyttet til reise, kost og losji, har enkelte arbeidsgivere opprettet det Fellesforbundet beskriver som rene postboksselskap nær arbeidsstedet. Dermed får ikke innleide arbeidstakere betaling for disse utgiftene, selv om de gjerne reiser fra Norge fra for eksempel Øst-Europa for å jobbe.

Sentrale kilder i Fellesforbundet Dagsavisen har snakket med, peker på at de gikk inn i gårsdagens møte i LO-sekretariatet med en vilje til å godta samordnet oppgjør.

Forutsetningen var at spørsmålet knyttet til reise, kost og losji reises av LO som et krav.

Det viktigste for Fellesforbundet har vært å få streikerett på dette spørsmålet i årets oppgjør, sies det.

Kan løses i Brussel

Frifagbevegelse skriver mandag at dette spørsmålet også kan løses gjennom forhandlinger som pågår i disse dager i Brussel.

Der foregår nemlig innspurten i forhandlingene om utsendingsdirektivet. Det kan avgjøre spørsmålet på EU-nivå, skriver Frifagbevegelse.

Sjanse for storstreik

Pensjon er også et sentralt stridstema foran årets hovedoppgjør. Flere av forbundene i privat sektor krever forbedringer i AFP-ordningen, og de er klare til kamp.

– Jeg tror det er lenge siden våre medlemmer har vært så tydelige på at de tar konflikten om vi ikke kommer i mål som i år, sa forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor til Dagsavisen tidligere i år.