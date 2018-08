Innenriks

Av Heidi Taksdal Skjeseth og Bjørn S. Kristiansen

ARENDAL (Dagsavisen): – Jeg er utrolig stolt. De siste to årene har vært de mest givende i hele min karriere. Det er vemodig og trist, sa avtroppende fiskeriminister Per Sandberg på pressekonferansen om hans avgang med statsminister Erna Solberg (H).

KrFs mann i kontrollkomiteen på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan, er klar på at selv om Sandberg nå forsvinner ut av Sandberg-saken, er det definitivt fortsatt en sak.

– Jeg mener det fortsatt er viktige, ubesvarte spørsmål, sier han til Dagsavisen.

Les også: Wara: Solvik-Olsen satte jobbtelefon i «flymodus» under jobbreise til Russland

– Underlig

På spørsmål om han kan utdype, retter Grøvan en pekefinger mot statsminister Erna Solberg (H).

– Det er litt underlig at de skriftlige svarene som ble gitt til Stortinget i dag ble gitt av statsråder, og ikke statsministeren. Det er spesielt at det ikke er statsministeren som svarer på spørsmålet om Iran-turen har påført Norge en sikkerhetsrisiko. At det er statsråden som har gått av som svarer på det spørsmålet er spesielt. Det er ikke han som er ansvarlig for regjeringens sikkerhet- og beredskapsvurderinger – det er det statsministeren som er, sier Grøvan, før han slår fast:

– Hvis det har skjedd skade, så må vi vite hvilken skade som har skjedd. Ikke på detaljnivå, men vi må få vite konklusjonen.

– For det andre må vi få vite mer om hvilke sikkerhetsvurderinger som faktisk ble gjort i forkant av Kina-turen til Sandberg, og foran Iran-turen hans.

Grøvan sier det er for tidlig å si noe om regjeringens håndtering av saken kan føre til åpen høring i kontrollkomiteen. Men han er klar på at han kommer til å stille statsministeren flere skriftlige spørsmål i saken.

Les også: Ut av regjeringen til slutt

Ap: – Kaotiske tilstander

At Sandberg en rekke ganger har begått grove brudd på sikkerhetsrutiner anbefalt av PST, førte til at han mandag måtte gå av. Han trakk seg samtidig fra posisjonen som nestleder i Frp. Sandberg reiste blant annet til Iran uten å melde fra til statsministeren, og tok med seg tjenestetelefonen både dit og til Kina tidligere i år. Det har satt Norges sikkerhet på spill, mener en rekke sikkerhetseksperter, og ikke minst opposisjonen.

Også SV varsler at partiet vil ta saken videre til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Ap vurderer fortsatt om de skal forfølge saken gjennom kontrollkomiteen.

– Det som har utspilt seg, blant annet av manglende etterlevelse av sikkerhetsbestemmelser og de interne motsetningene mellom en statsråd og en statssekretær (fiskeriminister Per Sandberg og hans fraseparerte kone Line Miriam Sandberg, red.anm.), etterlater et inntrykk av ganske kaotiske tilstander, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre ifølge NTB.

– Det kan nok komme oppfølgende spørsmål om denne saken. Men jeg mener tydelig at vi tar sikkerhet på alvor, sier Erna Solberg ifølge NTB.

Les også: R-Per, P-Per, N-Per og Per-Per

Flere regelbrudd

Regjeringen har måttet svare på en rekke skriftlige spørsmål i Stortinget fra opposisjonen. Men i tillegg til KrF, SV og Ap, er heller ikke MDG og Rødt tilfreds med svarene.

Dette er blant forholdene opposisjonen fortsatt stiller spørsmål om:

Flere regelbrudd: Sandberg er ikke alene om å ha tatt med mobilen til et høyrisikoland. Blant annet har Frp-statsråd Ketil Solvik-Olsen tatt med sin mobil til Russland, men satte den i «flymodus».

Interne motsetninger: Åpen strid mellom statsråd Sandberg og ekskona og statssekretær Line Miriam Sandberg skal ha ført til manglende informasjon fra statsråd til statsminister.