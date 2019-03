Du fronter skolestreiken for klimaet. Hvorfor er dette så viktig?

– Fordi det angår alt.

Alt?

– Det handler om framtidige generasjoner. Om folk i land som rammes av ekstremvær, som merker endringene allerede nå. Vi ødelegger natur, dyreliv og havet for flere tiår framover, hundre år framover. Alt annet blir uviktig. Jeg vokste opp på Madagaskar, og har sett med egne øyne hvordan klimaet forandrer seg og gjør folks liv vanskelig. Det er ikke «propaganda-videoer» som har omvendt meg.

Hva så du på Madagaskar?

– Madagaskar er fattig. Landet herjes av sykloner, som slik jeg forstår det, blir verre og verre.

Du har sett forverringen i løpet av din korte vandring på jorden?

– Jeg bodde der med familien fra jeg var to til jeg var ni. Landet har såpass lite ressurser til gjenoppbygging at skadene blir værende. I tillegg er folk dårlig rustet for de syklonene, som blir heftigere og heftigere. Det er i slike situasjoner land som Norge bør bidra med støtte.

Hvem har ansvaret for dette?

– De som svikter mest er alle de som har visst hvor alvorlig dette er, men som likevel holder på som før. De ofrer framtida mi for en egentlig unødvendig økonomisk vekst, framfor å sørge for at planeten vår overlever. Det er et felles ansvar for alle som bor i Norge, det er vårt forbruk som har skylda. Men politikere og eiere av selskaper som misbruker ressursene må ta det tyngste ansvaret.

Hvor mye tid har vi til å snu?

– Praktisk talt ingen tid. Hvis ikke vi snur, vil vi om 11 år nå 1,5 graders oppvarming siden førindustriell tid. Norge må kutte minst 53 prosent innenlands innen 2030. Her er Regjeringens mål for svake. Både Sverige og Danmark har alt redusert med mer enn 20 prosent. Vi øker. Dette er en av sakene mange skolestreikere kjemper for. Land med mye ressurser må gå foran. Å overstige 1,5 grader vil være katastrofalt, og 11 år går fort ...

… Du er 15. Du har ikke lov å si at 11 år går fort.

– Jeg gjetter at det går fort.

Godt. Men hvorfor skolestreik?

– Jeg vil ikke skolestreike. Men det er siste, nødvendige utvei. Det er tydelig at de voksne blir litt sjokkerte når vi tar konsekvensen i form av fravær for å markere for klimaet. Vi viser at det finnes noe som er viktigere enn alt annet. Skolegangen vil ikke hjelpe oss til å bygge en framtid hvis politikerne ikke innser alvoret og redder kloden.

Hva synes du om voksne som gjør narr av dere på Facebook?

– Det er dårlig gjort. Det er greit at de er uenige, men at de viser det på en så sarkastisk måte ... De gjemmer seg bak hersketeknikker som gjør det vanskelig å argumentere.

Lat som jeg er en av kritikerne. Hvordan kom du deg til Madagaskar?

– Vi tok fly. Jeg var ung og visste ikke det jeg vet i dag.

Skyld på mor og far!

– Men altså: Klimaregnskapet mitt er stort, og jeg er ikke perfekt. Men jeg vil presse politikerne til å gjøre tiltak som gjør det lettere å leve miljøvennlig.

Hvordan lever vi miljøvennlig?

– Flyreiser har mye å si. Og matvaner. Matindustrien står for en tredel av verdens utslipp, og særlig kjøttindustrien.

Du spiser ikke kjøtt?

– Nei.

Kan vi kjøre bil?

– Elbil er delvis innenfor. Det er bedre enn diesel. Men helst bør vi reise kollektivt.

Jeg har ikke spist kjøtt siden 1994. Jeg eier min første bil nå, en elbil. Men jeg flyr mye. Er jeg en bra eller dårlig for verden?

– Du er ikke en dårlig mann, ikke i forhold til andre nordmenn.

Takk!

– Som jeg ser det, prøver du å være bevisst i hverdagen. Og du vet hvor skadelig flyreiser er. Det er første skritt. Så håper jeg du velger å fly mindre framover.

Løser vi dette kollektivt, eller er det opp til den enkelte?

– Det går mye raskere om politikerne skaper tilbud som gjør det enklere å velge miljøvennlig. Politikerne må bruke makta til å speede opp prosessen.

Vi er bare fem millioner i Norge. Spiller det noen rolle hva vi gjør?

– Vi er få, men hver nordmann har fire ganger så høyt co2-utslipp som snittet i verden. Skulle alle hatt vårt forbruk, ville vi trengt 3,4 jordkloder. Og selv om vi er et lite land, har vi innflytelse. Vi følger EU i klimapolitikken, men vi kunne gått foran, dratt EU etter oss.

Du snakker med meg nå, jeg forstår du snakket med en annen avis like før meg. Du er i ferd med å bli en norsk Greta Thunberg [16 år gammel svensk klimaaktivist, journ.anm.].

– Det tror jeg nok ikke. Men det har vært ganske mye i det siste. Det er gøy å være såpass framme med budskapet, selv om det tar tid og krefter. Det har vært en spenning lenge mellom oss unge uten innflytelse og dere voksne som kunne gjort noe med dette for lenge siden. Thunberg var den personen vi trengte. Hun er den perfekte frontfigur, modig og sta.

Du skylder på min generasjon. Hva skal til for at du kan tilgi oss?

– Om dere faktisk gjør noe, og ikke bare ber om unnskyldning og fortsetter som før, vil det være en start. Det mest irriterende, i tillegg til klimafornektere, er de som innrømmer at de vet at vi ikke kan fortsette som før, men som ikke gjør noe. Stå for det dere sier! Om man har gjort noe som ikke er så bra, kan man ikke fortsette som før. Man må endre seg, og hjelpe de som prøver å forandre ting. Oss unge.

Det er dere som skal arve jorda.

– Det er det.

Streik for klimaet

* Skoleelever over hele landet streiker i dag for klimaet.

* «De voksne ødelegger fremtida vår – nå er tiden inne for protest», heter i teksten til arrangementet på Facebook.

* Mer enn 15.000 skoleelever er ventet over hele landet. I Oslo har nesten 14.000 meldt sin interesse torsdag ettermidag.