Kjell Ingolf Ropstad vil garantere for de nylige innstrammingene i arbeidsmiljøloven, som skal begrense innleie av arbeidskraft.

– Arbeidslivet er den store taperen i regjeringsplattformen, hevder venstresiden og fagbevegelsen. Hva svarer du til det?

– Jeg gleder meg til å studere arbeidslivskapittelet i regjeringsplattformen. Jeg mener det langt på vei er god KrF-politikk. Det vil ikke gjennomføres noen endringer i arbeidsmiljøloven i den retningen som mange frykter. Vi får et partssammensatt utvalg som skal se på pensjon fra første krone. Og det vil komme mange andre gode tiltak for å styrke arbeidet med trepartssamarbeidet, sier Kjell Ingolf Ropstad til FriFagbevegelse.

Avviser mer innleie

Nestlederen som har ledet regjeringsforhandlingene på vegne av KrF, er ventet å bli valgt til ny partileder på vårens landsmøte. Foreløpig er Olaug Bollestad, som første nestleder, konstituert som partileder inntil videre.

KrF har spilt på lag med de rødgrønne i flere saker i arbeidslivspolitikken mens de har vært i opposisjonen. Nå er den tiden forbi.

Ropstad avviser imidlertid at det er aktuelt å reversere innstrammingen av innleie, noe som påførte statsminister Erna Solberg hennes største tap i Stortinget sist år.

Lite flertall

Det var altså et knepent flertall som sikret at KrF sa ja til regjeringsplattformen. 19 mot 17 stemmer. Stortingsgruppa var imidlertid enstemmig i sin anbefaling om å følge landsstyrets flertall. Det betyr også at det er en samlet stortingsgruppe som må stemme på regjeringens politikk i Stortinget de kommende tre årene.

Ropstad lover en samlet KrF-gruppe på Stortinget framover.

– Det var en samlet gruppe som vedtok dette, og med en flertallsregjering vil også gruppa følge opp den politikken som regjeringen legger fram.

Splittet KrF

– Hvordan skal dere klare å samle partiet etter sterk splittelse på det ekstraordinære landsmøte og en minst like sterk splittelse på gårsdagens landsstyremøte?

– Jeg tror svaret er å løfte KrFs politikk og få gjennomslag. Det vil skape en begeistring som gjør at vi vil løfte oss sammen. Når tiden går vil konfliktene legge seg også vil vi jobbe sammen for å få gjennomslag for partiets politikk, sier Kjell Ingolf Ropstad. (FriFagbevegelse)

