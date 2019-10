Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen

– Vi estimerer at rundt 50–60 demonstranter har møtt opp. De er her fremdeles, men vi har sagt ifra at vi ikke anser dette som en godkjent demonstrasjon fra vår side. Vi tillater ikke politiske aksjoner på lufthavnen, sier kommunikasjonssjef i Avinor Gurli Ulverud til NTB ved 18-30-tiden tirsdag kveld.

En av flere

Demonstrantene opplyser til TV 2 at demonstrasjonen er en av flere som de planlegger i tiden fremover mot tyrkiske selskaper.

Ulverud understreker at Avinor har hatt god dialog med demonstrantene, og at de har bedt dem om å forlate området.

– Det har gått rolig for seg, og vi har hatt beredskap her i tilfelle det skulle komme langt flere enn det faktisk gjorde. Vi ønsker jo å ivareta passasjerene og sikkerheten her på lufthavnen, men det har ikke fått noen innvirkning på det. (NTB)