Den ekstraordinære generalforsamlingen i NSB, som består av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), vedtok fredag morgen å endre navnet på NSB til Vygruppen AS.

Dette ble markert med en verdig avskjed med NSB-navnet, av et femtitalls frammøtte foran Samferdselsdepartementet.

Foreninger fra Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund var på plass, i tillegg til Fagforbundet i Oslo, Tømrer- og byggfagforeningen, El og IT Oslo Akershus, Oslo Sporveiers Arbedierforening, HK Oslo og Akershus og Oslo Bygningsarbeiderforening.

Flere stilte med sorte sørgebånd.

– En ren begravelse

Det ble holdt flere appeller, blant annet av Janne Lisesdatter Håkonsen, sekretær i lokomotivpersonalets forening Oslo.

– Dette er en rein begravelse. 280 millioner kroner blas opp for å få ordet «stat» ut av navnet. Det vi kjemper for er å reetablere en jernbane i offentlig regi og eie. Og vi kommer aldri til å gi oss. Vi kommer til å fortsette å kjempe for helhetlige fellesskapsordninger, sa hun. (FriFagbevegelse)

