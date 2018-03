Innenriks

– Situasjonen er veldig alvorlig. Og den er krevende for KrF å stå i, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

Mandag møter hun og resten av landsstyret i KrF, som består av partiledelse, fylkesledere, representanter fra stortingsgruppen og sentralstyret, for å ta stilling til mistillitsforslaget mot Frp-statsråd Sylvi Listhaug som skal behandles dagen etter.

Situasjonen Tønnessen viser til, er at det nå er KrF som avgjør om mistillitsforslaget mot Listhaug får flertall. Det kan i så fall utløse regjeringskrise. Statsminister Erna Solberg (H) står overfor et valg mellom å kaste Listhaug ut av regjeringen, eller stille kabinettsspørsmål i Stortinget og risikere at hele regjeringen må gå.

Fredag fastholdt Solberg at hun har tillit til Listhaug.

– Spørsmålet om hvordan regjeringen håndterer mistillitsforslag, besvarer jeg bare i Stortinget, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Listhaug skaper avstand

Tønnessen mener Listhaug er i ferd med å isolere seg politisk.

– Vi er i denne situasjonen på grunn av utspillet Listhaug kom med. Og jeg opplever at utspillene hennes har skapt stor avstand mellom henne og resten av det politiske Norge. Ikke bare mellom henne og opposisjonen, men også internt i regjeringen, sier Tønnessen.

– Det så man vel senest på torsdag da regjeringen unnskyldte seg, mens Listhaug ikke klarte å gjøre det skikkelig før på fjerde forsøk. Når en regjering har tatt såpass sterk avstand fra noe en statsråd har gjort, er det betenkelig, sier KrFU-lederen.

– Erna må tenke seg om

Fredag morgen satt stortingsgruppene til både KrF og Senterpartiet bak lukkede dører i hver sin fløy og diskuterte begge det samme spørsmålet: Har vi tillit til Sylvi Listhaug?

Men der Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kom ut og erklærte at partiet vil stille seg bak mistillitsforslaget mot den omstridte Frp-statsråden, varslet KrF-leder Knut Arild Hareide at partiet må involvere hele landsstyret.

Vedum antyder at statsministeren bør finne en annen justisminister for å unngå mistillitsforslaget, og han ba statsministeren bruke helgen på «å tenke seg om».

– Det er en fordel for alle om det ikke blir en mistillitsrunde på tirsdagen, men vi kan ikke stille oss bak Sylvi Listhaug som justisminister slik situasjonen har utviklet seg.

– Har ikke forstått alvoret

– Jeg kan ikke si noe annet enn at vi ikke har konkludert i saken, sier Hans Fredrik Grøvan til Dagsavisen, etter stortingsgruppas møte fredag.

– Et mistillitsforslag er ikke dagligdags i Stortinget. Det er en alvorlig sak. Spesielt når det gjelder en mindretallsregjering kan det få store konsekvenser, sier Grøvan.

Dagsavisen har snakket med flere KrF-fylkesledere som er i sterk tvil før mandagens møte.

– Det er en ganske alvorlig situasjon som både Stortinget og regjeringen nå er i. Det er helt tydelig at justisministeren ikke har forstått alvoret i innlegget hun la ut på Facebook. Mangelen på beklagelse etterpå, og håndteringen i ettertid, viser at hun ikke har skjønt alvoret, sier fylkesleder i Nordland, Ingelin Noresjø, til Dagsavisen.

– Jeg vil ikke forhåndskonkludere, dette er noe vi må ta en alvorlig prat om. Når det gjelder tilliten til Sylvi Listhaug som justisminister, så går det en grense. For mange er grensen overskredet, sier hun.

Fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy, sier hun ennå ikke kan gi et klart svar på hva hun mener partiet bør lande på.

– I utgangspunktet tenker jeg at Listhaug har gått langt over streken for hva som er greit for en statsråd. KrF ba om en beklagelse, og fikk det både fra statsministeren og statsråden. Så om det nå er nok til å stille mistillit er jeg usikker på.

– Må gi henne en sjanse

Andre Dagsavisen har vært i kontakt med, er tydeligere på at Listhaug bør få en ny sjanse.

– Jeg synes ikke vi skal gå inn for et mistillitsforslag. Jeg mener signalene som er sendt til Listhaug har vært tydelige, og det er forventet at hun endrer atferd. Og jeg tenker at vi må gi henne en sjanse til å vise at hun har forstått, sier avtroppende fylkesleder i Møre og Romsdal, Tore Johan Øvstebø.

Erik Næs, fylkesleder i Telemark, sier at han velger å ta Listhaugs unnskyldning på alvor.

– Og hun må få lov til å følge den opp, sier Næs, og viser til at Listhaug har bedyret at hun framover vil være mer konstruktiv i debatter.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold har på sin side allerede gjort det klart at han mener Listhaug bør trekke seg.