Innenriks

Av Heidi Taksdal Skjeseth og Bjørn S. Kristiansen

På partiet Alliansens stand i Arendal, står nestleder Bjørn Christian Rødal (31) foran Trump-klistremerker og et oransje partiprogram. Alliansens første bud er å få Norge ut av EØS, men de har særlig markert seg med hard front mot all innvandring.

Partiets selvutnevnte leder, Hans Jørgen Lysglimt, skrev nylig på Twitter at «krigen mot landssvikerne har startet», og at «landssvikerne skal henges» (journ. oversettelse). Lysglimt har tidligere omtalt meningsmotstandere som landssvikere.

Rødal sier han forstår at noen kan bli redde av det Lysglimt har skrevet på Twitter, men at det ikke er ment som en oppfordring til vold.

– Det han har sagt er at han vil ha et rettsoppgjør, og han har brukt et sitat fra en engelsk lov. Det har han gjort for bevisst å provosere og tøye strikken. Han sier ikke at han ønsker å ta meningsmotstandere, han ønsker at beslutningstakere som har forårsaket mye av flyktningkrisen og dekonstrueringen av det vi ser på som vår nasjonale arv, må stilles til ansvar.

– Det trues med henging av forrædere? Forstår du at folk blir redde?

– Ja, det kan jeg forstå. Men vi sier ikke at vi skal gjøre noe, vi vil ha en rettsprosess. Vi oppfordrer aldri til vold. Det var et poetisk språk for nettopp å få giv i ting og få sparka opp i støvet.

Rødal er strålende fornøyd med å få stå på stand under Arendalsuka.

– Det er en seier at vi får være her, og et tegn på at demokratiet i Norge fungerer.

Saken fortsetter under bildet.

Alliansen-nestleder Bjørn Christian Rødal (31) mener det er en seier for demokratiet at partiet får stå på stand under Arendalsuka. Foto: Heidi Taksdal Skjeseth

Les også: - Det tippet helt over for oss da han på Twitter tok til orde for å henrette meningsmotstandere

– Veldig imot det

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, som er tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, tar et kraftig oppgjør med Alliansen og SIANs deltakelse under Arendalsuka.

– Ved å slippe til Alliansen her, som nærmest har oppfordre til drap, med argument om at partilederen Lysglimt har rett til å bli hørt – nei, han har ikke rett til å bli hørt i det hele tatt. Jeg mener grensen går ved oppfordring til vold. Da handler det ikke lenger om ytringsfrihet. Et stort arrangement som Arendalsuka trenger ikke tilrettelegge for det. De er i sin rett til å gjøre det, men jeg er veldig imot det.

I fjor måtte Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) forlate Arendalsuka. Grunnen var at de ropte ukvemsord til forbipasserende, som førte til et slagsmål ved organisasjonens stand. SIAN er en antiislamsk organisasjon som vil ha alle muslimer ut av Norge.

Leder av Arendalsukas råd, Arendals ordfører Robert C. Nordli (Ap), forsvarer Alliansen og SIANs deltakelse på Arendalsuka.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– De er innenfor

– Disse gruppene er innenfor kriteriene til Arendalsuka, og da får de lov til å delta, sier Nordli.

– Så SIANs budskap om at raser ikke skal blandes og at det foregår en islamisering av landet, og Alliansens budskap om at landssvikere som har tillatt masseinnvandring bør henges – Arendalsukas kriterier tillater slike standpunkter og ytringer?

– Alle som deltar på Arendalsuka, har blitt godkjent under de kriteriene som Arendalsuka har satt, sier han.

I kriteriene står det blant annet: «En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta.»

– Har man lov til å oppfordre til vold mot meningsmotstandere under Arendalsuka-kriteriene?

– Vi har laget noen punkter om holdninger og hvordan man skal oppføre seg under Arendalsuka – under selve uka. Og det forventer jeg at alle gjør når de står på stand. Gjør de ikke det, så får de første en skriftlig advarsel. Retter de seg ikke etter den, blir de sendt bort, sier rådslederen.

Nytt av året er at alle som er til stede i regi av Arendalsuka, må forholde seg til retningslinjer også på sosiale medier.

– Flere bruker sosiale medier mens de er til stede på Arendalsuka for å kommunisere til sine målgrupper. Derfor har vi sagt at også oppførselen på sosiale medier blir registrert.

– Sier du nå at dersom lederen av Alliansen hadde tvitret om at meningsmotstandere bør henges nå under Arendalsuka, og ikke i forkant, så hadde dere reagert?

– Da måtte vi vurdert det.

– Vi tar med oss alle tilbakemeldingene vi får inn i evalueringen i etterkant. Vi justerte kriteriene til Arendalsuka etter tilbakemeldinger i fjor, om hvordan vi ønsker at arrangementet skal være. Så får vi ta en runde etter Arendalsuka nå, og så konkluderer vi etter hvert, sier Nordli.

Kommentar: Hat i partytelt (Hege Ulstein)

– Er ikke som alle andre

Avtroppende AUF-leder Mani Hussaini er klar:

– Arrangementer som Arendalsuka er en viktig arena for debatt og engasjement. At man legitimerer slike krefter ved å gi dem en plattform på Arendalsuka – det mener jeg er feil.

– Jeg mener at etter 22. juli var det aller viktigste å samle nasjonen. Men det gikk kanskje utover at vi ikke fikk tatt et sterkt nok oppgjør med det hatet som drepte. Det mener jeg vi nå må gjøre. Stadig flere av disse farlige kreftene blir legitimert. De blir stuereine når de får delta på lik linje som alle andre. Men de er ikke like alle andre aktører. De bidrar til å skremme mennesker fra å delta i demokratiet vårt, og da mener jeg at de må bli behandlet etter det – de må bli konfrontert og svare for seg, sier han.

Raymond Johansen understreker et sentralt poeng: Holdningene som lå bak 22. juli-terroren har strømmet under overflaten i det norske samfunnet lenge.

– Etter 22. juli tok vi et oppgjør med handlingene, men ikke med holdningene. Det er holdninger som førte til 22. juli, men altså holdninger som har vært i det norske samfunnet lenge. Vi kan ikke snakke om dette bare med en 22. juli-ramme rundt – dette er i ethvert samfunn selv om de ikke har opplevd et 22. juli.

Les også: Nynazister avlyser varslet demonstrasjon under Arendalsuka