Dagsavisen skrev lørdag om medisinstudenter som ikke får LIS1-stilling, og dermed ikke kommer i gang med yrkeslivet sitt. Våren 2018 var det 824 ferdigutdannede leger som ikke fikk LIS1-plass – 64 prosent av søkerne. LIS1 er inngangen til yrkeslivet for norske leger. Legeforeningen krever 200 nye LIS1-stillinger i året, på toppen av dagens 950, for å ta unna behovet.

– Hvorfor kan dere ikke opprette flere LIS1-plasser, statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet?

– Vi har forståelse for at det kan være frustrerende at det kan ta tid å få LIS1-stilling, og dermed kunne starte på spesialiseringen som lege. De fleste medisinstudentene får jobb etter hvert. Men konkurransen er hard, og flere må regne med å bruke noe tid på å komme i gang.

Les om Synne som ikke for legejobb: Diagnose: utestengt (Dagsavisen+)

Venter på direktoratet

Departementet har bedt Helsedirektoratet om å vurdere behovet for flere LIS1-stillinger. Svar ventes på nyåret.

– På bakgrunn av den vil vi vurdere om det trengs flere LIS1-stillinger.

Statssekretæren understreker at det er tjenestens behov, ikke antall studenter, som vil ligge til grunn for vurderingen.

– Om vi ikke øker antallet LIS-stillinger med 200, vil det være 2.500 leger som ikke får begynt spesialisering i 2030, ifølge legeforeningen. Er dere uenige i den vurderingen?

– Vi avventer rapporten fra direktoratet. Det vi vet er at Norge er et av landene med best legedekning i Europa. Men det er en utfordring å rekruttere leger til enkelte spesialiseringer, og til noen deler av landet. Fastlegerekrutteringen er ikke god nok. Vi har satt i gang et arbeid med Legeforeningen og KS, og vil legge fram en evaluering i løpet av 2019.

Ferdig, men likevel ikke

Den gamle turnusen for leger, som LIS1 erstattet høsten 2017, var en obligatorisk del av studiet. Nå får en ferdigutdannet medisinstudent legelisens etter endt studie, men LIS1-køen gjør at det er vanskelig å bruke denne lisensen. Man er ferdig med studiene, men likevel ikke.

I Dagsavisen lørdag ble dette beskrevet som en måte å dytte ansvaret for å i praksis bli ferdig med studiet over på den enkelte.

– Situasjonen for nyutdannede leger er blitt mer lik den andre grupper er vant til: Legene må selv søke der de ønsker å jobbe. Legene er blitt mer likestilt andre grupper, sier Jahrmann Bjerke.

– En nyutdannet lege sammenlignet seg i Dagsavisen lørdag med en mekaniker som ikke får lærlingplass?

– Det er viktig at vi følger med på utviklingen og behovet for antall LIS1-stillinger. Nettopp derfor har vi bedt Helsedirektoratet om en vurdering, slik at vi kan vurdere om vi må øke kapasiteten.

– Da snakker du utelukkende om tjenestebehovet, og ikke antall nyutdannede som står i kø?

– Antall LIS1-stillinger kan ikke være tilpasset antall søkere, men må dimensjoneres ut ifra behovet i tjenesten.

Utreder «gråsonen»

Leger som venter på LIS1-plass ender opp med å konkurrere om vikariat og korte ansettelser i det som Annikken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt på OUS, beskriver som en «gråsone».

– Vurderer dere tiltak her?

– Vi har nylig fått et skriftlig spørsmål fra Stortinget om dette, og vil se på praksisen. Vi kommer tilbake med et svar over jul. Men ansettelse av leger, alle leger, skal foregå innenfor arbeidslivets vanlige regler.