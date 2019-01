Datasystemer ved sykehusene i Helse sørøst er nede

Sykehusene i Helse sørøst måtte fredag formiddag gå over til gammeldagse papirjournaler på grunn av at det elektroniske pasientjournalsystemet Dips knelte.

– Dermed er sykehusene gått over til rød beredskap, bekrefter kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud i Sykehuspartner til NTB.

Rød beredskap betyr at alle ressurser er satt inn for å løse situasjonen. Sykehuspartner kan foreløpig ikke si hva som er feilen. De var fredag ettermiddag i full gang med kartlegging.

Pen og papir

Sykehuspartner kan heller ikke si hvor mange sykehus som er rammet, eller om liv står i fare.

– Det må hvert enkelt sykehus eventuelt svare på, sier Dommerud.

Administrasjonen i Helse sørøst bekrefter at anlegget sluttet å virke tidlig på ettermiddagen fredag, og at flere sykehus er rammet. De er gått over til manuelle rutiner.

Grønt i Oslo

På Oslo universitetssykehus, som er det største sykehuset i helseområdet, er derimot i grønn beredskap.

– Det betyr at vi setter en liten beredskapsledelse. og forsterker IKT-funksjonen. Det betyr at liv og helse ikke står i fare på grunn av denne situasjonen. Vi har ikke vært i rød beredskap siden terrordagen 22. juli, sier informasjonsrådgiver Hedda Holt ved helseforetaket til NTB.

– Vi er gått over til papirrutiner, legger Holt til

Gult i Vestfold

Også Sykehuset i Vestfold melder at de er rammet.

– Pasientjournalsystemet til alle sykehus i Helse sørøst (HSØ) er for øyeblikket nede. Sykehuset i Vestfold (SiV) har derfor tatt i bruk manuelle rutiner. Det er foreløpig ingen konsekvenser for pasientbehandlingen. Sykehuset er i gul beredskap, opplyser sykehuset.

Sykehuspartner leverer IKT-tjenester til hele helseområdet.

