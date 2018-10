Innenriks

På TV2/Kantars måling gjort sist uke får KrF 3.8 prosent, altså under sperregrensen.

Meningsmålingen på TV2 er tatt opp etter at innholdet i Hareides bok ble kjent, melder TV2.

Også NRK presenterte en fersk meningsmåling i kveld, på Dagsrevyen. Her fikk KrF 3.7 prosents oppslutning, og lå under sperregrensa for sjuende gang. Helt siden januar, da KrF fikk 4.6 prosents oppslutning, har partiet ligget under sperregensen på NRKs målinger, bortsett fra 4.0-målingen i august. KrF øker 0,2 prosentpoeng hos NRK, men Hareide er ikke tilfreds med tallene:

NRKs meningsmåling tirsdag kveld. Foto: Skjermdump

– Denne målingen viser at KrF nå må gjøre et valg, kommenterte Hareide til NRK Dagsrevyen.

Arbeiderpartiet får 26,9 prosent oppslutning på NRKs nye meningsmåling, skriver NTB. De rødgrønne ville fått flertall på Stortinget – dersom de fikk Rødt eller MDG på laget.

NRKs meningsmålingen er utført av Norstat i perioden 24. til 29. september. Den har dermed ikke fått med seg hele effekten av KrF-leder Knut Arild Hareides råd om at partiet må søke regjeringssamarbeid med Ap og SP, skriver NTB.