Dårlig vær forsinker kanskje helikopter-etterforskning i Alta

Det er meldt dårlig vær utover mandag, noe som kan begrense framdriften, opplyste Statens havarikommisjon under en pressekonferanse sammen med politiet mandag.

– Vi bruker helikopter opp dit, og det avhenger av sikten, sier Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen.

Det er ventet svært mye regn i Alta mandag. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for Vest-Finnmark på grunn av lokalt store nedbørmengder. Det komme 30–40 millimeter i løpet av tolv timer.

Les også: – En komplisert ulykke å undersøke

– Komplisert

Ulykkesstedet betegnes som kompakt og lite og komplisert å jobbe i.

– Vi har ikke satt noe deadline for hvor lenge vi blir på ulykkesstedet. Vi blir til vi er ferdige, sier Halvorsen.

Enkelte deler fra helikopteret kan bli tatt med til Havarikommisjonens lokaler på Kjeller.

Til sammen seks personer døde i helikopterulykken, som skjedde lørdag kveld i forbindelse med Høstsprell-festivalen i Alta. Helikopteret styrtet ved Kvenvikvannet. Fem av de omkomne er fra Alta, alle mellom 19 og 22 år. I tillegg døde piloten, en 27 år gammel mann fra Sverige.

Interessert i vitneobservasjoner

Politiet får bistand fra Kripos, som er på ulykkesstedet. Også helikopterprodusenten og Sivilforsvaret bidrar.

– Vi jobber iherdig og bredt for å samle informasjon for å danne et bilde av hva som har skjedd, sier lensmann Øyvind Lorentzen i Alta.

Både politiet og Havarikommisjonen er svært interessert i observasjoner fra vitner til ulykken.

– Vi brukte gårsdagen til å sondere. Vi snakket med en del sentrale folk og var på ulykkesplassen, sier Halvorsen.