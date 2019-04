Av: Leni Aurora Brækhus/ABC Nyheter

For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 1. januar 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020.

For å hjelpe folk over på mer miljøvennlig oppvarming har Klima- og miljødepartementet gjennom Enova delt ut tilskudd for å gjøre det billigere å bytte ut oljefyren.

Tilskuddet skal gjelde gjennom året, men tidligere i vår kom beskjeden om at Enova kutter deler av støtten allerede 1. juni, melder NRK.

Slik kutter Enova støtten:

* Maksimal støtte til biokjel endres fra 25.000 kroner til 10.000 kroner

* Maksimal støtte for væske-til-vann-varmepumpe endres fra 20.000 kroner til 10.000 kroner

* Maksimal støtte for luft-til-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe endres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner

* Samtidig fjernes den ekstra støtten som tidligere har blitt gitt til de som velger en varmepumpe med energimåler

* Maksimalt støttebeløp til balansert ventilasjon endres fra 20.000 kroner til 15.000 kroner

* Støtten til varmestyringssystem fjernes fra 1. juni

– Dårlig gjort å kutte støtten på oppløpssiden

Naturvernforbundet har i mange år brukt pengestøtten fra Enova som et viktig argument i arbeidet med å overbevise folk om å bytte til mer miljøvennlige fyringsalternativer. Silje Østerbø, informasjonsansvarlig for Oljefri i Naturvernforbundet, mener det er provoserende at støtten reduseres seks måneder før forbudet trer i kraft.

– Dette er en stor investering og en tidkrevende prosess. Det er dårlig gjort å halvere støtten på oppløpssiden, sier hun til NRK.

Også Norsk Varmepumpeforening reagerer, og mener at mange boligeiere ikke vil rekke den nye fristen.

– På tide med reduserte priser som kommer forbrukerne til gode

For Enova er det ikke aktuelt å forlenge de omtalte tilskuddene til 1. januar 2020.

– Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg med mindre hjelp eller helt på egne bein i markedet. De justeringene vi gjør nå gir oss rom for å bruke mer penger på andre gode boligtiltak, sier markedssjef Anna Barnwell i en melding på Enovas nettsider.

Overfor NRK sier Barnwell at hun forstår at det er surt for dem som ikke rekker den nye fristen.

Hun etterlyser samtidig at leverandørene setter ned prisene sine.

– Sammen med bransjen har vi lykkes i å benytte det nært forestående forbudet mot å fyre med fossil olje til å etablere et marked for gode energifleksible alternativ som er levedyktig også etter 1.1.2020.

– Nå er det på tide at vi ser resultater av markedsveksten i form av konkurranse og reduserte priser som kommer forbrukerne til gode, sier Barnwell i meldingen.

Denne saken ble først publisert på ABC Nyheter.