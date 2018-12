Oppnevningen fredag gjelder ved behandling av saker hvor Jensen på grunn av sin tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.

Jensen leier hytte og brygge av forretningsmannen og milliardæren Johan H. Andresen, som også leder oljefondets etikkråd. I november offentliggjorde hun kontraktene etter sterkt press.

Den ene avtalen omhandler bruksrett til en «gul hytte, badehus og stabbur», til en leiepris på 40.000 kroner i året. Den andre gjelder leie av båtplass for sommeren 2018 for i alt 13.350 kroner.

Gjengs leie

Hytteleien har fått mye oppmerksomhet, og Ap, SV og Rødt har stilt spørsmål ved om hytta er så billig at avtalen er å regne som en gave, noe som kan skape mistanke om uheldige bindinger mellom finansministeren og Andresen-familien.

Finansminister Siv Jensen har hele tiden framholdt at hun mener hytteavtalen tilsvarer gjengs leie og har ingen planer om å si opp leieforholdet.

– Jeg har vært opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og jeg har hele tiden ansett dette som en ordinær, privat leieavtale inngått på markedsmessige vilkår. Jeg har ikke tenkt å si opp leieforholdet, sa Jensen til E24 i midten av november.

Avhengighetsforhold

Punktet om gjensidig oppsigelsesfrist i leieavtalene mellom Jensen og Andresen gir finansministeren habilitetstrøbbel, mener jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen som på forespørsel fra Dagens Næringsliv har sett på de kontraktene.

– Begge kontraktene har en gjensidig oppsigelsesfrist på ett år. Det betyr at det her foreligger en type avhengighetsforhold for Siv Jensen overfor Andresen, sa Bernt til DN 9. november.

– Hun er avhengig av hans velvilje for å fortsette å nyte godt av en leiekontrakt som kompetente økonomer beskriver som svært gunstig. Jeg vil mene at det gjør henne inhabil i alle saker der Andresen er involvert, og inhabiliteten smitter da over på hele departementet. Ingen der kan treffe avgjørelser i saker som berører Andresen, sa han. (NTB)

