Dagsavisen felt i PFU

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Dagsavisens publisering av en kommentartikkel, samt en notis i en magasinartikkel. I kommentartikkelen skrev avisen at daværende nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) ble suspendert på grunn av varsler om seksuell trakassering. I magasinartikkelen, som handlet om politiske skandaler det siste året, skrev avisen at mannen har invitert en 14-åring til å ha sex.

Klager er den omtale mannen. Han mener at Dagsavisen har publisert uriktige opplysninger om ham. Det stemmer ikke at han ble suspendert fra FpU på grunn av varsler om seksuell trakassering. Suspensjonssaken ble avsluttet før to kvinner kom med sine anklager, opplyser klager. Ifølge klager var det heller ikke berettiget å navngi ham. Klager påpeker at det er forhold som strekker seg tilbake i tid, og han mener hverken hans rolle eller de påståtte handlingene kan forsvare identifiseringen. Videre mener klager at Dagsavisen ikke har gitt ham samtidig imøtegåelse. Klager opplyser at han kategorisk har avvist påstandene om seksuell trakassering, og han mener det burde kommet frem av publiseringene. Klager reagerer også på at han nevnes i en kommentarartikkel som har tittelen «Overgrepskultur». Ingen har beskyldt ham for overgrep, skriver klager.

Dagsavisen kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen beklager at den har publisert en uriktig opplysning om suspensjonssaken og opplyser at feilen ble rettet så snart redaksjonen ble klar over den. Slik Dagsavisen ser det, hadde ikke klager krav på samtidig imøtegåelse. Avisen understreker at det ikke er fremmet nye påstander om klager, og påpeker at det skal være stor takhøyde på meningsplass. Dagsavisen mener også at avisen måtte kunne gjengi en av anklagene i kortform som en av flere politiske skandaler det siste året, uten at saken ble utbrodert ytterligere.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som ber mediene være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med klanderverdige forhold. Det skal særskilte grunner til for at identifisering kan være berettiget. Identifisering skal ikke gjøres for å straffe den omtalte, men må være begrunnet i lesernes behov for å vite hvem det gjelder.

Klagesaken som PFU skal vurdere, gjelder en sentral ungdomspolitiker som ble anklaget for seksuell trakassering. Politikeren var nestleder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) og kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet (Frp) i Harstad kommune. PFU påpeker at personer som besitter folkevalgte verv og har posisjoner i politikken, må akseptere et sterkere kritisk søkelys enn mange andre. Det allmenne informasjonsbehovet er ofte stort i saker som omhandler politikere, nettopp fordi deres verv avhenger av tillit fra velgerne. Sett i lys av dette, mener PFU det var berettiget å identifisere klager i omtalen av varslene.

PFU merker seg at Dagsavisen publiserte en forenklet oppsummering i den påklagede notisen, men anser ikke dette som brudd på god presseskikk.

PFU mener også at klager må akseptere at varslene ble trukket inn i en kommentartikkel som handlet om kultur generelt i Frp. Utvalget viser til at det skal være stor takhøyde på meningsplass. PFU kan ikke se at det utgjorde et presseetisk overtramp overfor klager at Dagsavisen brukte overskriften «Overgrepskultur».

Selv om takhøyden skal være stor for meningsjournalistikk, gjelder Vær Varsom-plakaten like mye for kommentarer som for nyhetsartikler. Et sentralt spørsmål i denne klagesaken, er om retten til samtidig imøtegåelse ble utløst overfor klager, jf. punkt 4.14, som sier at personer som blir utsatt for sterke beskyldninger, skal få muligheten til å imøtegå faktisk opplysninger. PFU merker seg at Dagsavisen ikke kontaktet klager forut for publiseringen.

PFU mener avisen kunne ha påpekt at mannen tidligere har avvist påstandene om seksuell trakassering. Men kommentaren var del av en løpende debatt om opplysninger som allerede var kjent for offentligheten, og retten til samtidig imøtegåelse ble derfor ikke utløst, slik utvalget ser det.

PFU reagerer imidlertid på at Dagsavisen publiserte en uriktig opplysning om at klager ble suspendert på grunn av varslene om seksuell trakassering. Dagsavisen rettet feilen, men utvalget mener rettelsen ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet. PFU påpeker at opplysningskontroll og kildebredde er spesielt viktig i saker der alvorlige beskyldninger skal publiseres. Utvalget viser til punkt 3.2, som ber mediene tilstrebe kildebredde og kontrollere at opplysninger er korrekte.



Dagsavisen har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2018

