Av Mats Rønning og Kristian Skårdalsmo

Det var Dagbladet som først meldte at 53-åringen fra Karasjok i Finnmark skal etterfølge Sylvi Listhaug som ny justis-, beredskap- og innvandringsminister.

NTB får bekreftet at Tor Mikkel Wara blir utnevnt i ekstraordinært statsråd senere i dag. Dermed ligger alt til rette for at Per Sandberg fortsetter som fiskeriminister etter å ha tilbrakt påsken i tenkeboksen.

Lysende talent

Wara har jobbet i PR- og kommunikasjonsbransjen i mange år og kommer fra First House, der Sylvi Listhaug også arbeidet tidligere. Han har en meget høy stjerne blant mange i Fremskrittspartiet, kanskje særlig den yngre garde.

Wara har vært en viktig samtalepartner for Frp-leder Siv Jensen i en årrekke og er kjent for skarpe analyser og slagferdige formuleringer. Som ung ble han betraktet som et lysende politisk talent. Han gjorde seg bemerket som leder av Fremskrittspartiets Ungdom mellom 1987 og 1990, satt i Oslo bystyre i samme periode og ble innvalgt på Stortinget i 1989. Mellom 1991 og 1993 var han nestformann i Fremskrittspartiet og av mange vurdert som partihøvding Carl I. Hagens naturlige arvtaker.

Liberalist

Wara hadde også vervet som finanspolitisk talsmann, men var en del av partiets liberalistiske fløy som på det nærmeste ble utradert etter det opprivende landsmøtet på Bolkesjø i 1994.

I motsetning til mange av sine kampfeller blant partiets liberalister brøt Wara aldri helt med Frp, selv om han meldte seg ut av FpU. Han tok farvel med rikspolitikken etter én periode på Stortinget. Særlig etter at Siv Jensen overtok som partileder i 2006 har han bidratt i mange ulike partisammenhenger, også på konferanser og som foredragsholder for Frps fylkeslag.

Positiv til innvandring

Frp-nestleder Per Sandberg var før påske åpen om at han var usikker på om han ønsket justisministerposten permanent. Han har fungert i stillingen siden Sylvi Listhaug gikk av og var også konstituert da hun var i mammaperm.

Fra flere hold er det blitt opplyst at Sandberg ville ha fått jobben dersom han ønsket den, men valget av Wara blir også godt mottatt, i det minste i deler av partiet.

Enkelte på partiets mer verdikonservative fløy er nok bekymret for uttalelser Wara kom med da han selv var aktiv i politikken. Han ga i flere sammenhenger uttrykk for at innvandringen til Norge er en berikelse for landet, selv om han også understreket at han ønsket begrensninger og var kritisk til pengebruken som knyttet seg til dette.

I 1993 advarte han Hagen mot å bruke innvandrersaken som stemmesanker i valgkampen, skrev NTB.

– Hensikten med å bringe temaet inn i valgkampen må være å forebygge nasjonalistiske og rasistiske strømninger, ikke bare samle stemmer, sa Wara til nyhetsbyrået den gang. (NTB)