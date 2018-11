Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

700 arbeidsplasser sto i fare da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober. Regjeringen foreslo en endring som gjorde at Color Line kunne bytte ut dagens ansatte med billigere utenlandsk arbeidskraft.

KrF og deler av Frp gjorde opprør og sikret tirsdag kveld arbeidsplassene.

– Nå kan vi forberede oss til jul med senka skuldre. Det var en kjempestor lettelse. Det ble spontan feiring med kaker og godt drikke. Og så tok det helt av på nettet, sier Color Line-ansatt Per Magne Johansen til FriFagbevegelse.

Pappaperm

Hvis regjeringens forskriftsendring hadde blitt gjennomført, ville både Per Magne og Therese vært blant dem som lå utsatt til med tanke på å miste jobben.

Dagsavisen traff Per Magne Johansen i mars: – Hvis jeg må gå i land, vil jeg miste en stor del av meg selv.

For tida har Per Magne pappaperm.

– Jeg var hjemme tirsdag kveld og så tilfeldigvis på nettet at utflaggingen endelig var satt på land. Det spredte seg som ild i tørt gress. Det tok full fyr blant de ansatte på nettet, sier Per Magne.

– Jeg er selvsagt veldig glad selv, men ekstra glad på vegne av mamma og pappa som kanskje har tatt dette enda tyngre enn oss, sier Per Magne.

Han mener avgjørelsen i budsjettforhandlingene er en seier for demokratiet. Uansett var det nemlig flertall på Stortinget for å hindre forskriftsendringen. Selv uten Frp.

– Jeg er veldig glad for at politikerne har tatt til fornuft og skjønt det vi andre har skjønt for lenge siden. Endelig har politikerne sett det usosiale og urettferdigheten i dette. Det er gledelig for demokratiet, mener Per Magne.

KrF fornøyd

Avtalen om statsbudsjett for 2019 mellom regjeringspartiene og KrF sikrer de 700 arbeidsplassene. KrF gikk inn i forhandlingene med krav om å sikre jobbene for de Color Line-ansatte:

– Dette bør derfor være en gledens dag både for rederiet og de 700 norske ansatte om bord, sier KrFs næringspolitiske talsmann, Steinar Reiten, i en pressemelding.

Partiet fikk til slutt med seg regjeringspartiene på å ikke gjennomføre en varslet endring i den såkalte fartsområdeforskriften for utenriksferger.

Endringen ville åpnet for at Color Line kunne flagget ut de to Kiel-fergene ved å flytte dem fra Norsk ordinært skipsregister til Norsk internasjonalt skipsregister. En utflagging ville bety at rederiet kunne bytte ut rundt 700 norske ansatte med billigere utenlandsk arbeidskraft. Dette blir det altså ikke noe av.

Tilskudd til sjøfolk

I budsjettenigheten har KrF også fått gjennomslag for å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk med 35 millioner kroner mer enn regjeringen forslo. Det tilsvarer den ekstra kostnaden ved å dekke de rundt 700 norske ansatte på Kiel-fergene til neste år, skriver en glad og lettet Reiten.

Rederiet sier denne tilskuddsordningen har vært uforutsigbar siden den ble innført i 2002, men håper det endrer seg nå.

– Med dagens budsjettavtale forventer Color Line at tilskuddsordningen som er vedtatt for 2019 blir stabil over tid, sier konsernsjef Trond Kleivdal i en pressemelding.

– Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår muliggjør også fremtidige investeringer fra et norsk ståsted i nye skip og innovative, miljøvennlige løsninger, sier Kleivdal. (FriFagbevegelse)